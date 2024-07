Deadpool & Wolverine schafft, was in der Geschichte des Kinos noch kein Film geschafft hat

Nach dem Kinostart ist Deadpool & Wolverine direkt zum Box Office-Kracher geworden. In den USA hat er einen Rekord aufgestellt, der noch keinem Film gelungen ist.

Der Hype rund um Deadpool & Wolverine hat sich an den Kinokassen sofort ausgezahlt. Seit dem Start letzte Woche hat der Marvel-Blockbuster rund um das zankende Superhelden-Duo berauschende Box Office-Rekorde aufgestellt. Finanziell dürfte sich der erste Ausflug von Deadpool ins Marvel Cinematic Universe (MCU) zum Mega-Hit entwickeln.

Deadpool & Wolverine ist in den USA erfolgreichster R-Rated-Start aller Zeiten

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Deadpool & Wolverine weltweit schon über 438 Millionen Dollar eingespielt. Damit legte der gut 200 Millionen Dollar teure Blockbuster einen traumhaften Start hin.

In den USA ist der Streifen mit einem Einspielergebnis von 205 Millionen Dollar (nicht inflationsbereinigt) sogar der erfolgreichste Kinostart eines Films mit R-Rating (hierzulande FSK 16- oder FSK 18-Freigabe) in der Geschichte des Kinos. Außerdem ist er dort der achterfolgreichste Kinostart aller Zeiten.

Schaut hier noch einen Trailer zu Deadpool & Wolverine:

Deadpool & Wolverine - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Die Erfolgsstory von Deadpool & Wolverine beginnt dadurch wohl erst. Wenn der Marvel-Film so weitermacht, ist die Milliarden-Marke definitiv kein Problem für den Blockbuster.

Kommt Deadpool 4 nach dem Erfolg des neuen Films?

Eine offizielle Aussage zur Deadpool-Zukunft gibt es noch nicht. Ryan Reynolds hat sich zuletzt vorsichtig und humorvoll zu einem weiteren Film der Reihe geäußert. Der finanzielle Erfolg von Deadpool & Wolverine wird das Interesse an einer Fortsetzung aber sicher auch beim Studio entfachen.

In naher Zukunft wird es sicherlich eine konkretere Info zum Stand von Deadpool 4 geben. Da der aktuelle Film Deadpool & Wolverine heißt, könnte der nächste Teil aber auch noch den Titel Deadpool 3 tragen.

