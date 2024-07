Deadpool & Wolverine sollte als absichtlich furchtbarer Sci-Fi-Film getarnt werden: Ryan Reynolds enthüllt völlig wahnsinnige Idee

Deadpool & Wolverine hat zahlreiche Cameos im Vorfeld geheim halten können. Beinahe wäre der Film selbst ein großes Geheimnis geworden, das sich erst im Kino enthüllt hätte.

Seit dem 24. Juli 2024 beben hierzulande die Kinosäle. Deadpool & Wolverine bringt die beiden Marvel-Superhelden erstmals ins MCU und zelebriert dieses Debüt mit einem absoluten Cameo-Feuerwerk. Um die vielen Überraschungen im Vorfeld geheim zu halten, stand zeitweise sogar eine besonders drastische Maßnahme im Raum: Der ganze Film sollte gar nicht als Marvel-Film ins Kino kommen.

Deadpool & Wolverine sollte als Trash-Film Alpha Cop getarnt werden

In der Talk-Show Hot Ones offenbarte Deadpool-Star Ryan Reynolds nun erstmals die abgefahrene Veröffentlichungs-Idee für den neuen Marvel-Blockbuster. So gab es Pläne, einen Fakefilm mit ihm und Hugh Jackman ins Kino zu bringen, der sich erst nach wenigen Minuten Laufzeit als MCU-Spektakel enthüllt:

Die ursprüngliche Idee zu diesem Film war es, einen falschen Film mit dem Namen Alpha Cop zu drehen, der absichtlich schlecht ist... Es ging um zwei Typen, die sich ein Gehirn teilen und zusammen den perfekten Polizisten abgeben. Auf dem Plakat steht 'Alpha Cop: zwei Cops, ein Gehirn, dicke Eier' Es sollte absichtlich furchtbar klingen.

Ja, Alpha Cop klingt furchtbar, aber auch nach B-Movie-Trash, der richtig Spaß machen könnte.

Disney Hugh Jackman und Ryan Reynolds als Sci-Fi-Cops? Ja, bitte!

Leider hätten Ryan Reynolds und Hugh Jackman aber keinen kompletten Fakefilm gedreht, sondern nur einige Szenen:

Etwa zehn Leute in Amerika würden sich diesen Film am Eröffnungswochenende ansehen, und fünf Minuten nach Beginn des Films würde das Marvel-Logo auftauchen und es würde tatsächlich Deadpool & Wolverine heißen.

Auch wenn es schade um die völlig bekloppte Sci-Fi-Buddy-Cop-Idee ist, war es letztendlich die bessere Entscheidung, diese Idee schnell wieder zu verwerfen. Der Alpha Cop-Plan hätte leicht nach hinten losgehen können. Um die Überraschung wahren zu können, hätte der "richtige" Film komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Studios gedreht werden müssen. Die zahlreichen Spoiler-Setfotos und Leaks von den Deadpool & Wolverine-Dreharbeiten haben das bewiesen.

Mehr zu Deadpool & Wolverine:

Filme mit Überraschungs-Release: Deadpool & Wolverine hätte es geschadet

Wie solche Film-Überraschungen funktionieren können, haben in der Vergangenheit schon zwei Filme bewiesen. Der Found-Footage-Horror Blair Witch wurde im Vorfeld mit falschen Trailern und Postern unter dem Titel The Woods angekündigt. Erst die Premiere auf der Comic-Con 2016 ließ die Bombe platzen.

Der Fake-Trailer zu The Woods aka Blair Witch:

The Woods - Trailer (English) HD

Das Sci-Fi-Sequel The Cloverfield Paradox schlug eine ähnliche Richtung ein. Die Produktion war zwar bekannt, jedoch war lange unklar, wann und wie der Film veröffentlicht werden würde. Im Februar 2018 folgte die Überraschung beim Super Bowl LII: Ein unerwarteter Trailer kündigte die sofortige Netflix-Veröffentlichung des Films an.

Ob die ungewöhnlichen Release-Überraschungen den jeweiligen Filmen wirklich geholfen haben, kann nur spekuliert werden. Im Fall von Deadpool & Wolverine hätten Marvel Studios und Disney gewaltige Boxoffice-Einbußen für das wichtige Startwochenende in Kauf nehmen müssen.

Für einen Gag mit minimalster Halbwertzeit wäre Disney das finanzielle Risiko sicherlich zu hoch gewesen. Gerade mit Blick auf die zuletzt schwächelnden Filmstarts aus dem Marvel Cinematic Universe war es wichtiger, Deadpool & Wolverine als größtmögliches Event in den Kinos zu platzieren und im Vorfeld einen enormen Hype aufzubauen. Und das ist dem Film gelungen. Die potenzielle Trashgranate Alpha Cop mit Jackman und Reynolds wollen wir trotzdem sehen.