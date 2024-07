Deadpool & Wolverine überrascht mit 9 (!) Wolverines – nur wahre Comic-Fans erkennen alle

Dank des Multiversums gibt es in Deadpool & Wolverine neun verschiedene Versionen von Logan zu entdecken. Und nicht alle werden von Hugh Jackman verkörpert.

Deadpool & Wolverine ist eine wahre Wundertüte der Marvel-Überraschungen. Der Multiversums-Trip mit Hugh Jackman und Ryan Reynolds überwältigt mit über 20 Cameos, 100 Deadpools, einer der witzigsten Post-Credit-Szenen des MCU und natürlich auch der ein oder anderen alternativen Version von Wolverine.

Achtung, es folgen Spoiler zum Film:

Alle Wolverine-Varianten in Deadpool & Wolverine

Auf der Suche nach einem geeigneten Logan-Ersatz, der sein Universum retten könnte, trifft Deadpool in den ersten 30 Minuten des Films auf unterschiedliche Wolverine-Varianten aus dem Multiversum. Einige davon sind ein wahres Fest für Fans der Marvel-Comics.

Viele der Varianten treten leider nur für wenige Sekunden in Erscheinung und sind leicht zu übersehen. Damit ihr keinen Wolverine verpasst habt und alle Comic-Referenzen versteht, findet ihr hier eine Übersicht aller neun verschiedenen Logans in Deadpool & Wolverine.

Wolverine-Variante 1: R.I.P. Logan

20th Century Fox Logan unter der Erde

Gleich in den ersten Minuten des Films beginnt Deadpool damit, den am Ende von Logan verstorbenen Mutanten auszubuddeln. Seine Hoffnung, dass dieser aufgrund seiner Selbstheilungskräfte noch am Leben sein könnte, wird direkt zerschmettert. Er findet nur ein klappriges Adamantium-Skelett vor – und benutzt dies direkt als Waffe im Kampf gegen TVA-Soldaten.

Wolverine-Variante 2: Der Schlimmste Logan von allen

Disney Hugh Jackman als "neuer" Wolverine

Die wichtigste Variante des Films und der titelgebende Wolverine in Deadpool & Wolverine wird von der TVA als der schlimmste Logan des Multiversums betitelt. Zwar trägt dieser endlich sein ikonisches Comic-Kostüm, doch als Person ist er ein Wrack und von Schuld zerfressen, den Tod seiner X-Men nicht verhindert zu haben.

Wolverine-Variante 3: Logan mit Comic-akkurater Körpergröße

Marvel Comics Wolverine ist eigentlicht sehr klein

Der erste Wolverine, auf den Deadpool während seines Trips durch alternative Realitäten trifft, wird zur Punchline eines Gags. Als sich dieser von Hugh Jackman verkörperte Wolverine von einem Barhocker erhebt, wird schnell klar, dass er geradezu winzig ist. Es handelt sich dabei um einen witzigen Verweis auf die Comics, in denen der X-Men-Charakter eher klein ist – anders als der fast 1,90 m große Jackman.

Wolverine-Variante 4: Logan aus Age of Apocalypse

Marvel Comics Wolverine in Age of Apocalypse

Eine dunkle Seitengasse und eine wilde schwarze Haarpracht: Diese verschwitze und einhändige Wolverine-Variante sieht nicht nur verdammt cool aus, sondern entspringt auch direkt den Seiten der Marvel-Comics.

Genauer gesagt handelt es sich um eine Live-Action-Version des Charakters aus dem Crossover-Event Zeit der Apokalypse (im Original: Age of Apokalypse) aus dem Jahr 1995. Darin sehen wir eine Realität, die durch einen frühen Tod von Charles Xavier dramatisch verändert und vom Superschurken Apocalypse ins Chaos gestürzt wurde.

Wolverine-Variante 5: Uncanny Logan am Kreuz

Marvel Comics Cover zu Uncanny X-Men Nr. 251

Eine weitere Wolverine-Variante ist für Comic-Fans ein wahr gewordener Traum. Dieser Logan wurde halbnackt an ein Kreuz genagelt und ist von Tausenden Schädeln umgeben. Dabei handelt es sich um eine Nachstellung eines legendären Covers der Comicreihe Uncanny X-Men, genauer gesagt Heft Nummer 251 aus dem Jahr 1989.

Wolverine-Variante 6: Patch

Marvel Comics Patch

Die nächste Comic-Referenz finden wir in einem Casino vor, in dem Deadpool auf einen Wolverine trifft, der einen weißen Anzug und eine Augenklappe trägt. Diese Version trat in den Comics erstmals in Ausgabe 9 der Reihe Marvel Comics Presents im Jahr 1988 in Erscheinung. Darin verschleiert er mit einer Augenklappe seine wahre Identität (Ja, wirklich!) und mischt sich auf der Insel Madripoor unter dem Namen Patch unters Volk.

Wolverine-Variante 7: Wolverine im klassischen braun-gelben Kostüm

Marvel Comics Wolverine im John Byrne-Look

Im Laufe seiner Comic-Geschichte trug Wolverine schon zahlreiche unterschiedliche Kostüme. Dank Deadpool & Wolverine bekommen wir erstmals auch das klassische braun-gelbe Outfit aus den Comics in Live-Action zu sehen. Entworfen wurde dieses Kostümdesign von Künstler John Byrne in den 1980er Jahren.

Diese mit glänzend verchromten Klingen ausgestattete Wolverine-Variante ist gleich eine doppelte Comic-Hommage. Neben dem ikonischen John Byrne-Look liefert diese kurze Szene auch eine Anspielung auf Wolverines allerersten Comic-Auftritt auf den Seiten der The Incredible Hulk-Reihe – und seine legendäre Fehde mit dem grünen Wüterich.

Wolverine-Variante 8: Old Man Logan

Marvel Comics Old Man Logan

Mark Millars Comicreihe Old Man Logan war eine wegweisende Inspiration für den Film Logan aus dem Jahr 2017. Nur war Logan darin nicht ganz so grau, wie in der Vorlage. Das bekommen wir nun in Deadpool & Wolverine zu sehen. Auf der Suche nach dem idealen Wolverine trifft Deadpool auf eine Western-Variante, die dem gealterten Logan aus den Comics nachempfunden ist und grimmig mit Cowboyhut und Schrotflinte auf einer Veranda sitzt.

Wolverine-Variante 9: Henry Cavill aka The Cavillrine

Paramount / 20th Century Fox Henry Cavill

Im ganzen Filme bekommen wir nur eine einzige Logan-Variante zu sehen, die nicht von Hugh Jackman selbst gespielt wird. Während seines Multiversum-Trips trifft Deadpool "The Cavillrine". Im Look aus X-Men Origins: Wolverine (ein weißes Unterhemd) und mit einer Zigarre im Mund präsentiert sich Henry Cavill als alternativer Wolverine.



Deadpool & Wolverine läuft seit dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der einzige Film aus dem Marvel Cinematic Universe, der dieses Jahr die Leinwand erobert.

