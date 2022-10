Deine neue Serien-Obsession 1899: 3 Rätsel aus der neuen Netflix-Serie des Dark-Teams, die uns nicht loslassen

Mit 1899 kehrt das Team der Sci-Fi-Serie Dark zu Netflix zurück. Auch diesmal wird es wieder zig Theorien und Rätsel geben. Drei davon treiben uns jetzt schon herum.

Letzte Woche wurde offiziell bekannt gegeben, wann 1899 bei Netflix startet. Im November werden wir uns mit der Kerberos auf die Atlantikreise begeben und heraus finden, was das Dark-Team um Jantje Friese und Baran bo Odar diesmal für Geheimnisse für uns bereithält.

Nach der Veröffentlichung eines kurzen Trailers, eines Posters und diverser Standbilder ergeben sich aber schon einige Fragen über die Rätsel von 1899. Hier versammeln wir drei davon, die uns den Schlaf rauben.

Was ist über die Handlung der neuen Serie des Dark-Teams bekannt?

Die Serie spielt auf einem Migrantenschiff, das 1899 von Europa in die USA reisen soll und zahlreiche unterschiedliche Passagiere beherbergt, die von einem neuen Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten träumen. Allerdings begegnen sie auf der Reise einem zweiten Schiff, das seit Monaten vermisst wird. Von da an verwandelt sich die Fahrt in einen Albtraum.

1. Rätsel: Was bedeutet das durchgestrichene Dreiecks-Symbol?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es taucht auf dem Poster auf, in Werbematerialien und sogar im Avatar des Serien-Schöpfers bei Instagram. Ein Dreieck, dessen untere Spitze von einer Linie durchzogen wird. Dabei handelt es sich um ein Symbol aus der Alchemie, also der Lehre der Stoffe und ihrer Eigenschaften, die später in der Chemie aufging. Interessanterweise ist es aber nicht das Symbol für Wasser, was man bei einer Serie über eine Schiffsreise denken könnte.

Vielmehr zeigen die Bilder das Symbol der Erde, was zum Strudel, der auf Bildern zu sehen ist, passen könnte. Der zieht einen schließlich zum Meeresgrund. Durch die Linie entsteht zudem ein zweites, kleineres Dreieck, was auf das zweite Schiff verweisen könnte.

Mehr zur Serie: Warum 1899 deine neue Serien-Obsession werden könnte

Bei Entertainment Weekly wollten die beiden Schöpfer:innen der Serie aber auch nicht ausschließen, dass es ein Verweis auf das Bermuda-Dreieck ist.

2. Rätsel: Die Mythologie und der Name des Schiffes

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Migrantenschiff heißt Kerberos und das sicherlich nicht zufällig. Kerberos lautet der Name des dreiköpfigen Höllenhundes, der in der griechischen Mythologie den Eingang zur Unterwelt bewacht. Das hätte alle Passagiere schon beim Einstieg ins Schiff beunruhigen sollen.

Jedenfalls kennt man Kerberos unter anderem, weil er dem Halbgott Herkules bei der Erfüllung der letzten seiner 12 Aufgaben begegnet. Herkules soll den Wachhund an die Oberwelt bringen. Auf einem Standbild aus der Serie scheint ein Gemälde im Hintergrund genau das zu zeigen: Herkules bringt seinem Auftraggeber Eurystheus die Bestie.

Dazu passt auch die Tagline der Serie: "What is lost will be found." Etwas im Untergrund Verlorenes könnte an die Oberfläche kommen. Aber was bedeutet das für das Schiff, das nach einem Höllenhund benannt wurde?

3. Rätsel: Worum geht es in der Serie wirklich?

© Netflix 1899 Cast und Crew

Die Ausgangsidee ist simpel: Ein Schiff fährt von A nach B und trifft unterwegs ein anderes. Doch dabei dürfte es nicht bleiben. Dark nahm sich mehrere Episoden Zeit, bis heraus kam, dass es um Zeitreisen geht. Worum geht es also in 1899 wirklich? Sind es wieder Zeitreisen? Parallel-Universen? Oder etwas ganz anderes.

Die vielen unterschiedlichen Figuren der Mystery-Serie haben theoretisch das Zeug dazu, durch ihre eigenen Storys die Handlung zu füllen. Aber diese Herangehensweise nimmt an, dass alle diese Menschen wirklich auf einem real existierenden Schiff den Atlantik überqueren und das im Jahr 1899 (warum nicht 1887? Oder 1898?). Und wenn uns Dark etwas gelehrt hat in seinen drei Staffeln, dann das Baran bo Odar und Jantje Friese unsere Vorstellungen und Erwartungen von der Handlung innerhalb weniger Minuten auf den Kopf stellen können.

1899 kommt am 17. November 2022 zu Netflix.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Oktober mit The Walking Dead-Finale und Netflix-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind gefeierte Geheimtipps wie The Bear, das große The Walking Dead-Finale sowie jede Menge gruseliger Serienkost zu Halloween.