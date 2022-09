Eine der am meisten erwarteten Netflix-Serien: 3 Gründe, warum 1899 deine neue Obsession wird

Die Sci-Fi-Serie Dark begeisterte das Netflix-Publikum weltweit, dieses Jahr kehrt das Team dahinter mit 1899 zurück, die du unbedingt auf dem Schirm haben solltest.

Vielleicht hast du es auch schon bei Twitter oder Instagram gesehen: Ein Ozeandampfer, der gefährlich nah an einem geometrisch sauber gezogenen Meeresabgrund schwimmt. Das erste Poster für die neue Netflix-Serie 1899 wirft ungefähr doppelt so viele Fragen auf, wie es beantwortet. Aber das ist der Sinn der Sache. Denn 1899 hat das Zeug dazu, deine neue Serien-Obsession zu werden und hier sind drei spoilerfreie Gründe dafür.

Grund 1: Das Dark-Team garantiert beste Mystery-Unterhaltung

Bei 1899 handelt es sich um das neue Projekt von Baran bo Odar und Jantje Friese, die zusammen schon die Zeitreise-Serie Dark kreiert haben. In den drei Staffeln der besten deutschen Netflix-Serie haben sie ein Händchen für rätselhafte, Gehirn verknotende Storys bewiesen und trotz der vielen Geheimnisse ein befriedigendes Ende für die Geschichte gefunden.

© Netflix © Netflix © Netflix © Netflix Bilder aus 1899 bei Netflix

Abseits der Handlung zeichnete sich Dark aber auch durch die regnerisch düstere Atmosphäre aus. Bei 1899 sind nun einige essenzielle Personalien aus Dark an Bord, die dafür verantwortlich waren. Dazu zählen Kameramann Nikolaus Summerer, Komponist Ben Frost und Szenenbildner Udo Kramer.

Grund 2: Schiffe gehen immer, das wusste schon Hercule Poirot

Die Handlung von 1899 wirkt im Gemenge der Fantasy-Serien, Superhelden-Geschichten und circa drei Dutzend Harlan Coben-Verfilmungen ziemlich originell.

Die Serie spielt auf einem Migrantenschiff, das 1899 von Europa in die USA reisen soll und zahlreiche unterschiedliche Passagiere beherbergt, die von einem neuen Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten träumen. Allerdings begegnen sie auf der Reise einem zweiten Schiff, das seit Monaten vermisst wird. Von da an verwandelt sich die Fahrt in einen Albtraum.

Damit haben wir:

Eine Mystery-Geschichte

Ein ungewohntes historisches Setting mit möglichen Parallelen zu unserer Gegenwart

Ein Schiff. Alle, die Tod auf dem Nil gesehen haben, wissen, dass viele Menschen auf engem Raum mörderische oder zumindest spannende Verwicklungen hervorbringen.

Grund 3: The Mandalorian hat die Netflix-Serie beeinflusst

Eine der Lehren des Filmemachens lautet: Drehe niemals auf dem Wasser. Das ist unglaublich teuer, kompliziert und schwer kontrollierbar. Aber Green-Screens, die das Meer darstellen sollen, sehen in Serien oft billig aus. Um dieses Problem zu umgehen, setzt das Team von 1899 auf das sogenannte "Volume". Das sind riesige LED-Video-Leinwände, die die Schauspielenden beim Dreh umgeben. Bekannt wurde die Technik durch The Mandalorian. Bei 1899 geht man aber noch weiter.

Für die Netflix-Serie wurde eigens ein virtuelles Produktionsstudio in Babelsberg gebaut. Getauft wurde es auf den Namen Dark Bay. Das war notwendig, denn während The Mandalorian teilweise in normalen Locations gedreht wurde, spielt die neue Mystery-Serie komplett auf dem Ozean.

Das Video zeigt, wie die Dark Bay für 1899 gebaut wurde:

In Sachen Technik geht die Serie also neue Wege. Jetzt muss sie nur noch bei der Qualität nachliefern. Die ersten Reaktionen auf 1899 klingen schon mal vielversprechend.

Wann startet 1899 bei Netflix?

1899 soll im Herbst oder Winter 2022 zu Netflix kommen. Der genaue Starttermin könnte schon kommende Woche bekannt werden, wenn der Streaming-Dienst bei seinem Tudum-Event neue Projekte vorstellt.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

