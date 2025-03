Delicious bei Netflix erklärt: Das Ende des Thrillers überrascht mit einem richtig fiesen Twist

Moment, ist das gerade wirklich passiert? Seit letzter Woche sorgt der Netflix-Film Delicious mit seiner schockierenden Wendung am Ende für Aufsehen. Wir erklären euch den Twist im Finale.

Endlich Urlaub. Wo könnte man die Seele besser baumeln lassen als am Pool eines idyllischen Ferienhauses in Südfrankreich? Für John (Fahri Yardım) und Esther (Valerie Pachner) geht dieser Traum in Delicious leider gar nicht Erfüllung. Was als unbeschwerter Familienurlaubsfilm beginnt, verwandelt sich schnell in einen ungemütlichen Thriller, der kurz vor Schluss sogar direkt in Horror-Gefilde abbiegt.

Achtung, es folgen Spoiler!

Das Ende von Delicious erklärt: Netflix-Thriller verwandelt sich in brutalen Kannibalen-Horror

Genüsslich reißt Regisseurin und Drehbuchautorin Nele Mueller-Stöfen in dem Netflix-Film das Paradies ein: Schon in der ersten Nacht fährt John die einheimische Theodora (Carla Díaz) über den Haufen. Anstelle die junge Frau ins Krankenhaus zu bringen, sollen ein paar Geldscheine ihr Schweigen kaufen. Kurze Zeit später steht Theodora allerdings wieder vor der Tür – und bietet ihre Dienste als Haushälterin an.

Lange Zeit wandelt Delicious auf den Spuren der bissigen Gesellschaftssatire Parasite. Am Ende kommt jedoch ein Twist, den so kaum jemand erwartet haben dürfte: Theodora hat es keineswegs auf den Reichtum der deutschen Urlaubsfamilie abgesehen. Vielmehr will sie diese verschlingen. "Ab sofort steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan", wie es Uruk-hai-Anführer Uglúk sagen würde. Menschenfleisch, um genau zu sein.

Delicious entpuppt sich auf seinen letzten Metern als unerwarteter Kannibalen-Horror, was dem Titel – zu Deutsch: köstlich – nochmal eine völlig neue Bedeutung verleiht. Theodora hat das Festmahl mit ihrer Gruppe bis ins kleinste Detail geplant, was John, Esther und Co. erst viel zu spät auffällt. Dabei geben diverse Narben und verschwundene Menschen vereinzelt Hinweise. Theodora macht das hier nicht zum ersten Mal.

Kannibalismus im Urlaubsparadies: Der Twist am Ende von Delicious wird noch fieser

Schockiert muss Esther feststellen, dass das Fleisch, das sie am Strand genossen hat, offenbar von der armen Amber (

Melodie Casta) stammt, von der auf einmal jegliche Spur fehlt. Ehe sie Esther versieht, landet sie selbst auf dem Menü. Auch Philipp (Caspar Hoffmann), Johns und Esthers Sohn, hat sich unwissentlich Menschenfleisch einverleibt – nämlich seinen eigenen Vater. Das wird durch den Ring deutlich, den er ausspuckt.

Nur Alba (Naila Schuberth), Philipps Schwester und die Tochter von John und Esther, entkommt dem Albtraum unbeschadet. Sie freundete sich schon zuvor mit Theodora an und schließt sich am Ende des Films deren Gruppe an, die sich mit ihren Motorrädern auf den Weg zum nächsten Mahl begibt. Damit wartet Delicious zumindest bei einer Figur mit einem Happy End auf. Der Rest überlebt zum Großteil gar nicht.

Delicious streamt seit dem 7. März 2025 bei Netflix.