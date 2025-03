Neu bei Netflix: Thriller-Tipp, der immer spannender wird und am Ende komplett eskaliert

Im Netflix-Abo könnt ihr ab sofort einen deutschen Thriller mit Fahri Yardım streamen. Delicious entfaltet seine Spannung langsam im gemütlichen Urlaubsdelirium, um dann düster auszuarten.

In der deutschen Comedy-Serie jerks. hat Fahri Yardım seine vielleicht bisher beste Rolle gespielt: sich selbst. An der Seite von Christian Ulmen hat der Schauspieler in 5 Staffeln eine brachial-unangenehme Version von Fahri Yardım verkörpert, die einen Fremdscham-Moment nach dem anderen liefert.

Nicht ganz so extrem, aber ähnlich ist der Star im deutschen Netflix-Thriller Delicious zu sehen, der ab jetzt bei dem Streaming-Dienst verfügbar ist. Regisseurin Nele Müller-Stöfen zeigt eine privilegierte Familie, die von einer mysteriösen Fremden im jährlichen Sommerurlaubsort mit sich selbst konfrontiert wird. Der Film lohnt sich vor allem für das exzessiv entfesselte Finale.



Neuer Thriller-Tipp bei Netflix: Darum geht es in Delicious

In Müller-Stöfens Film verbringt das wohlhabende Ehepaar Esther (Valerie Pachner) und John (Fahri Yardım) mit den Kindern jedes Jahr im Sommer einen Urlaub in einem Ferienhaus irgendwo in der französischen Provence.

Eines Abends fährt John vermeintlich die junge Kellnerin Theodora (Elite-Star Carla Díaz) an. Während er die Spanierin zunächst mit 300 Euro Schadensersatz abspeist, steht sie kurze Zeit später wieder vor der Tür, um sich als neue Haushälterin zu bewerben. Es dauert nicht lange, bis Theodoras Verhalten das Leben der Familie auf den Kopf stellt.

Delicious zieht die Spannungsschraube langsam fester bis zum wilden Finale

Aus dem Szenario, bei dem die Oberschicht von der Unterschicht infiltriert wird, spinnt Müller-Stöfen keinen wendungsreichen, ständig Haken schlagenden Film wie den thematisch vergleichbaren Parasite von Bong Joon-ho. Delicious ist simpler gestrickt und läuft langsam auf eine unvermeidliche Eskalation zu.

In den besten Momenten wird Delicious zum Wechselspiel aus Verführung und Täuschung, das die dünne Story und schleppende Dramaturgie zusammenhält. Im Finale entpuppt sich Delicious als komplett anderer Film, der selbst erlebt werden sollte. Zum Ende verraten wir nichts, aber der finale Paukenschlag wird so genüsslich-abstoßend zelebriert, dass sich das Netflix-Original alleine dafür lohnt.

Wer schon immer mal sehen wollte, wie Fahri Yardıms Arschloch-Version von sich selbst aus jerks. endgültig bekommt, was er verdient, sollte Delicious eine Chance geben.



Delicious streamt ab sofort bei Netflix im Abo.