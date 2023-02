Der Action-Film mit dem genialsten Filmtitel des Jahres läuft jetzt im Kino – und er hat eine komplett absurde Story

Gerard Butler ist zurück und mischt in seinem neuen Action-Film die deutschen Kinos auf. Im Gepäck hat er einen großartigen Filmtitel.

Es gibt dumme Titel und lustige Titel und es gibt Plane. So heißt der neue Film mit dem schottischen Action-Grummel Gerard Butler und Mike "Luke Cage" Colter. Einfach Plane. Flugzeug.

Nicht Tödliche Verbrechen: Plane.

Oder Rise of the Plane.

Auch nicht Plane (and the Fantabulous Emancipation of One Gerard Butler).

Kurz und gut: Plane.

Der Titel entbehrt einer tieferen Bedeutung und bedeutet trotzdem alles, was von Relevanz ist: Gerard Butler fliegt in einem Flugzeug. Es kommt zu Komplikationen. Daraus ergeben sich Schießereien und Explosionen.

Plane ist ein Filmtitel von beeindruckender Reduktion, der sich in seiner tumben Anspruchslosigkeit anfühlt, wie die Knöchel einer Faust, die auf einem Kiefer aufprallen. Bei Plane handelt es sich, kurz gesagt, schon jetzt um einen der besten Filmtitel des Jahres. Ob der Film hält, was der Titel verspricht, kann man ab dieser Woche in den deutschen Kinos entdecken.

Schaut euch den Trailer für Plane an:

Plane - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in dem Action-Film mit Gerard Butler?

Während der Titel durch Minimalismus bezirzt, klingt die Story, als hätte jemand Ich-packe-meinen-Koffer mit der Drehbuch-Software gespielt. So absurd liest sich nämlich die Aneinanderreihung von unwahrscheinlichen Ereignissen:

Das Flugzeug des mit einem klassischen Action-Film-Namen ausgestatteten Berufspiloten Brodie Torrance (Gerard Butler) wird in einem Sturm vom Blitz getroffen. Obwohl die Maschine stark beschädigt ist, kann er sie sicher landen. Dabei bleibt ihm allerdings nichts anderes übrig, als eine Insel anzusteuern, die für den dort tobenden Krieg bekannt ist.

So wird die risikoreiche Rettung seiner Passagiere zugleich zu ihrem Verhängnis: Denn kurz darauf werden die meisten Menschen im Flieger von einer Gruppe gefährlicher Rebellen als Geiseln genommen. Um sie zu befreien, kann Torrance einzig auf die Hilfe von Louis Gaspare (Mike Colter) zählen. Der war allerdings als Gefangener des FBI an Bord, weil er eines schweren Mordes beschuldigt ist. Notgedrungen lernen die zwei Männer bei ihrem Zusammenschluss mehr voneinander, als sie anfangs vermutet hätte.

Was sagt die Kritik zu Plane?

Plane wurde für Gerard-Butler-Action-Verhältnisse ziemlich gut besprochen und hat einen Rotten-Tomatoes-Schnitt von 77 Prozent (im Vergleich zu den 39 Prozent von Angel Has Fallen zum Beispiel).

Gelobt werden die Old-School-Atmosphäre des Actioners (Telegraph ), Gerard Butlers unterhaltsame Darbietung (Little White Lies ) und dass der Film der Einfachheit seines Titels gerecht wird (Vulture ). Beim AV Club fasst Jordan Hoffman zusammen:

Wenn man ein Ticket für [Plane] kauft, sollte man sich im Klaren sein, dass es keine Erste Klasse gibt. Aber mit moderaten Erwartungen wird man an sein Ziel kommen.

Plane läuft seit dem 2. Februar 2023 in den deutschen Kinos. Regie führt der Franzose Jean-François Richet, der 2008 mit dem exzellenten Gangster-Zweiteiler Public Enemy No. 1 - Mordinstinkt und Public Enemy No. 1 - Todestrieb überzeugte.



