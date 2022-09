Der beste DC-Film seit Ewigkeiten: The Batman jetzt in der Streaming-Flatrate mit 15 (!) Superhelden-Krachern als Bonus

Bei WOW könnt ihr The Batman mit Robert Pattinson jetzt gratis im Abo streamen. Als Bonus bekommen DC-Fans noch viele weitere Superhelden-Filme dazu.

Mit der Dark Knight-Trilogie hat Christopher Nolan für viele Batman-Fans den Höhepunkt der Comicfilme über den DC-Helden geschaffen. Trotzdem ist dieses Jahr ein weiterer Batman-Film erschienen, der nochmal einen anderen Ansatz präsentiert und dem Dunklen Ritter aus den Comics mehr als gerecht wird.

Die Rede ist von The Batman, in dem Robert Pattinson einen jüngeren Bruce Wayne als düster-gebrochene Schattengestalt sowie getriebenen Detektiv im Anzug verkörpert. Bei WOW könnt ihr The Batman jetzt im Abo streamen. * Dazu gibt's noch 15 weitere Superhelden-Highlights für DC-Fans.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Batman:

The Batman - Trailer 3 (Deutsch) HD

So düster und nah an den Comics wie The Batman waren die DC-Filme nie

In der Handlung von Matt Reeves' Film wird Bruce Wayne in seinen 30ern als Batman in eine brutale Mordserie verwickelt. An den Tatorten hinterlässt der Riddler (Paul Dano) Spuren in Form von Rätseln für den Superhelden, die ihn immer tiefer persönlich in den Plan des Bösewichts verwickeln. Daneben spielen in The Batman auch bekannte Charaktere wie Selena Kyle (Zoë Kravitz) aka Catwoman und der Pinguin (Colin Farrell) wichtige Rollen.

Die Batman-Vision von Matt Reeves glänzt vor allem durch ein perfekt realisiertes Gotham City, das genauso wie in den Comics als düsterer, dauerverregneter Moloch wie ein eigener Charakter daherkommt. Als Krönung spielt Robert Pattinson den wohl besten Bruce Wayne aus allen Batman-Filmen.

Im Jahr Zwei als Batman leidet dieser Vigilant immer noch am stärksten unter der Ermordung seiner Eltern. Dabei spielt Pattinson seinen Bruce Wayne mit gequältem Ausdruck überragend zwischen fahlem Vampir-Dasein bei Tageslicht und später enthüllten Geheimnissen aus seiner Familiengeschichte.

Noch mehr DC-Nachschub bei WOW

Neben The Batman bringt WOW noch viele weitere Superhelden-Titel für DC-Fans ins Streaming-Abo. Dazu zählen:

