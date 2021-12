Sci-Fi-Highlight Dune: Limitierte Steelbook-Edition und mehr jetzt vorbestellen

Zu Weihnachten kommt der größte Science-Fiction-Film des Jahres ins Heimkino: Erfahrt hier alles über die Blu-ray- und 4K-Editionen von Dune mit Timothée Chalamet und Zendaya.

Die Wüste bebt endlich wieder, denn Denis Villeneuve lässt in Dune die Sandwürmer los. Die Verfilmung nach dem ersten Wüstenplanet-Roman von Frank Herbert bildet den Startschuss eines großen Science-Fiction-Franchise mit Timothée Chalamet und Zendaya in den Hauptrollen. Kurz vor Weihnachten kommt Dune in verschiedenen Editionen ins deutsche Heimkino. Darunter ist ein limitiertes Steelbook, das bei ein paar Händlern noch verfügbar ist.



Dune auf Blu-ray und in 4K: Diese Editionen des Sci-Fi-Blockbusters gibt es im Handel

Am 23. Dezember 2021 erscheint Dune im Handel und das in regulären und limitierten Editionen. Folgendes steht für euch zur Auswahl.

Sci-Fi-Highlight Dune auf Blu-ray

Die reguläre Blu-ray-Edition des Sci-Fi-Blockbusters bekommt ihr für 18,49 Euro:

Alternativ gibt es auch Dune auf 3D Blu-ray für 22,99 Euro *.

Dune in 4K Ultra HD-Qualität

Wer die epischen Bilder von Caladan und Arrakis in bester Bildqualität genießen will, sollte sich die 4K-Disc vormerken – vorausgesetzt ihr habt Player und Fernseher, die das Format unterstützen. Dune in 4K kostet als Disc 29,99 Euro

Limitierte Sondereditionen von Dune für die Sammlung

Bei Amazon und Saturn ist sie nicht mehr verfügbar, aber bei MediaMarkt und jpc.de gibt es die limitierte Steelbook-Edition von Dune noch:

Die wartet mit einem der schönsten Postermotive des Sci-Fi-Films auf: einer gewaltigen Düne, auf deren Spitze Paul Atreides (Timothée Chalamet) steht.

Überdies gibt es Dune noch als Limited 4K Steelbook *, allerdings ist diese Edition bei den genannten Händlern seit Längerem ausverkauft.



Podcast zu Dune: Das Sci-Fi-Ereignis des Jahres in der Diskussion

Podcast-Moderator Sebastian Gerdshikow diskutiert bzw. schwärmt mit seinen Gästen, Esther von Moviepilot und Julius von FILMSTARTS, über Dune von Denis Villeneuve. Alle drei sind übrigens große Leseratten und haben auch den zugrundeliegenden Roman gelesen, was ja nicht die schlechteste Ausgangslage für eine Besprechung des neuen Films ist.

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



