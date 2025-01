Der beste Sci-Fi-Horror-Film 2024 hat Fans mit einem Cameo verärgert – jetzt wurde er korrigiert

Letztes Jahr kam ein richtig starker Sci-Fi-Horror-Film ins Kino, der für zwei Stunden für Hochspannung sorgte. Nur eine Sache störte viele Fans. Jetzt soll das Problem behoben sein.

Alien: Romulus brachte das unheimliche Wesen aus dem All erfolgreich zurück auf die große Leinwand. Sieben Jahre nach dem letzten Alien-Film von Ridley Scott übernahm Fede Álvarez das inszenatorische Zepter und bescherte uns einen klaustrophobischen Albtraum sondergleichen. Es gab allerdings auch einen großen Kritikpunkt.



Achtung, es folgen Spoiler!

Der große Cameo in Alien: Romulus wurde überarbeitet

Der neue Alien-Film bringt einen Darsteller aus dem Original zurück, obwohl dieser bereits vor mehreren Jahren verstorben ist: Ian Holm. 1979 verkörperte Holm den Androiden Ash. In Alien: Romulus wurde er u.a. mittels visueller Effekte, Archivmaterial und einem Puppen-Double zurückgebracht – und zwar als Android Rook.

Diese "Rückkehr" wurde auf zahlreichen Ebenen diskutiert. Von ethischen Fragen bis zur technischen Umsetzung musste Alien: Romulus einiges an Kritik einstecken. Auf eine Sache hat Álvarez nun direkt reagiert. Für die Heimkinoveröffentlichung wurde das CGI in den Rook-Szenen verbessert, wie der Regisseur gegenüber Empire verrät.

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass eine Version des Films ins Kino kommt, die offenbar selbst Álvarez nicht gefallen hat?

Der Regisseur erklärt:

Wir hatten in der Postproduktion [von Alien: Romulus] einfach keine Zeit mehr, um alles richtig zu machen. Ich war mit einigen der Aufnahmen, bei denen man die CGI-Eingriffe etwas stärker spüren konnte, nicht zu 100 Prozent zufrieden. Ich kann die Leute, die negativ darauf reagiert haben, durchaus verstehen.

Dafür waren zusätzliche Ressourcen notwendig:

Wir haben [Rook] repariert. Wir haben ihn für die jetzige Heimkinoversion verbessert. Ich habe das Studio davon überzeugt, dass wir das Geld ausgeben und sicherstellen müssen, dass wir den Firmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, die nötige Zeit geben, um es fertig zu stellen und es richtig zu machen. Es ist so viel besser.

Zudem soll die neue Version von Alien: Romulus mehr Gebrauch von der animatronischen Rook-Puppe machen. Diese wurde auf Basis eines Kopfabdrucks von den Herr der Ringe-Filmen erstellt, in denen Holm als Bilbo Beutlin zu sehen war.

Sci-Fi-Horror im Stream: Alien: Romulus kommt zu Disney+

Wenn ihr euch den überarbeiteten Rook in Alien: Romulus anschauen wollt, könnt ihr das in wenigen Tagen bei Disney+ tun. Am 15. Januar 2025 kommt der Sci-Fi-Horror endlich ins Streaming-Abo. Darüber hinaus ist der Film auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc sowie als Stream mit diversen Kauf- und Leihoptionen erhältlich.