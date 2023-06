Ist diese Marvel-Hauptfigur in Secret Invasion wirklich tot? 9 Jahre alter MCU-Twist macht Hoffnung

Secret Invasion schockiert am Ende von Folge 1 mit einem Figurentod. Aber müssen wir uns wirklich nach 11 Jahren von einer Marvel-Figur verabschieden?

Achtung, es folgen Spoiler zu Secret Invasion: Nach über acht Monaten Pause bringt uns das Marvel Cinematic Universe eine neue Serie bei Disney+, die vieles anders macht. Secret Invasion verspricht, die bisher härteste MCU-Serie zu werden. Das verdeutlicht die erste Episode mit einem Ereignis, das viele Marvel-Fans sicher in Schockstarre versetzt.

Eine beliebte Figur, die seit 11 Jahren Teil des MCU ist, wurde überraschend getötet. Oder besteht noch Hoffnung, dass uns die Serie hinters Licht führen will? Nachfolgend findet ihr eine Erklärung des brutalen Endes von Folge 1 sowie eine spannende Theorie für die Rettung des vermeintlichen Marvel-Opfers.

Secret Invasion tötet Maria Hill: Das Ende von Folge 1 erklärt

In der ersten Episode von Secret Invasion schließen sich Nick Fury (Samuel L. Jackson), Maria Hill (Cobie Smulders) und Talos (Ben Mendelsohn) zusammen, um einen Terrorangriff zu verhindern, mit dem die Skrulls einen Krieg zwischen Russland und den USA provozieren wollen. Leider gelingt ihnen dieses Unterfangen nicht.

Disney+ Maria Hill in Secret Invasion

Auf einem Platz in Moskau kommt es vor den Augen von Fury und seinen Mitstreitenden zum großen Unglück und zu einem schweren Verlust. Nach dem Bombenanschlag wird Maria Hill unerwartet von dem Skrull Gravik (Kingsley Ben-Adir), der die Gestalt von Nick Fury angenommen hat, angeschossen. Der Schuss ist tödlich. Maria verblutet, während Fury die Flucht ergreifen muss.

Die ehemalige S.H.I.E.L.D.-Kommandantin ist bereits seit The Avengers ein Teil des MCU. Seitdem folgten Auftritte in Captain America: The Winter Soldier, The Avengers 2: Age of Ultron, Avengers 4: Endgame sowie der Serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. In Spider-Man: Far From Home war ebenfalls eine Version von Maria Hill zu sehen, die sich aber als getarnte Skrull entpuppte.

Der Schock sitzt tief. Denn kaum jemand hat wohl kommen sehen, dass die neue Marvel-Serie schon in Folge 1 die mit Spannung erwartete Rückkehr von Maria Hill vorzeitig abbricht und sich das MCU nach 11 Jahren einfach so ihrer entledigt. Nicht zuletzt hat Maria Hills Geschichte nicht einmal einen richtigen Abschluss erhalten. Ein Heldentod sieht anders aus. Und eben darum sollten wir an ihrem Tod zweifeln.



Ist Maria Hill wirklich tot oder wiederholt sich ein Marvel-Twist?

So viel können wir euch schon zu Folge 2 verraten (kleiner Spoiler): Maria Hill wird nicht auf wundersame Weise wieder auferstehen. Die Serie vermittelt uns eindringlich, dass Maria im Einsatz gestorben ist. Ihr Tod verleiht Nick Furys Scheitern größtmögliches emotionales Gewicht und verdeutlicht, dass in dieser Serie niemand sicher ist.

Etwas Misstrauen sollte dennoch angebracht sein, wenn wir uns die zentrale Secret Invasion-Thematik der Irreführung vor Augen halten. Es wäre nicht das erste Mal, dass uns das MCU den Tod einer Hauptfigur vortäuscht, nur um uns anschließend mit ihrer spektakulären Rückkehr zu überraschen.

Der raue und politische Ton von Secret Invasion wurde stark von Captain America: The Winter Soldier inspiriert. Dabei könnte sich die Serie auch einem der größten Twists des MCU-Vorbilds bedienen: Nick Fury täuschte seinen Tod (samt Beerdigung) vor, um sich vor der H.Y.D.R.A.-Verschwörung zu schützen – mithilfe von Maria Hill.

Secret Invasion könnte diesen Nick Fury-Trick nun wiederholen. Indem er seine engste Vertraute aus der Schusslinie der Skrull bringt und sie fortan verdeckt im Hintergrund agieren lässt.

Mehr zu Maria Hills Tod und Secret Invasion-Theorien könnt ihr im Podcast nachhören:

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber stellen wir die ersten beiden Folgen von Secret Invasion auf den Prüfstand und klären unter anderem die Fragen: Funktioniert der ernste und brutale Ton des MCU-Thrillers? Welche neuen und alten Figuren begeistern bisher am meisten? Und war das Ende von Folge 1 wirklich so schockierend?

