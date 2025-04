Der Cameo am Ende der neuen The Last of Us-Folge macht alles noch viel schlimmer

Die jüngste und brutalste Folge von The Last of Us verpasste Fans am Ende einen weiteren Schlag mit einem subtilen Cameo-Auftritt, den nicht alle mitbekommen haben.

Das Endzeitdrama The Last of Us hat diese Woche seine bis dato schlimmste Episode abgeliefert. So brutal, dass selbst jene, die durch die Videospielvorlage wussten, was auf sie zukommt, nicht komplett darauf vorbereitet waren. Eben jenen Hardcore-Fans fiel ganz am Ende ein stimmlicher Cameo-Auftritt mit doppelter Bedeutung auf, der sogar für extra Herzschmerz sorgte.

Achtung, es folgen Spoiler zur 2. Folge der 2. Staffel von The Last of Us!

Das haben nur Hardcore-Fans von The Last of Us erkannt: Original-Ellie singt am Ende der Schock-Episode

Die 2. Folge der 2. Staffel The Last of Us trägt den Titel Durch das Tal aka Through the Valley und endet damit, dass Joel (Pedro Pascal) vor den Augen von Ellie (Bella Ramsey) von einer gewissen Abby (Kaitlyn Dever) umgebracht wird – aus Rache für ihren Vater.

Als wäre das nicht traumatisch genug, versetzt die Serie uns danach gleich den nächsten Schlag, als ein berührender Song mit Gitarrenbegleitung erklingt, während Joes Leichnam nach Jackson zurücktransportiert wird. Und wie Gamer:innen sofort erkannt haben: Das aus dem Spiel bekannte Stück, nach dem die Folge benannt ist, wird von Original-Ellie Ashley Johnson gesungen. Sie spricht die Figur in der Spielevorlage.

Das Lied hat eine solch tiefe Bedeutung im The Last of Us-Fantum, dass Johnson und Original-Joel Troy Baker es bereits zusammen live vorgetragen haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber das ist noch nicht alles, denn Ashley Johnson spielte schließlich auch in der HBO-Serienadaption von The Last of Us mit. Am Ende der 1. Staffel sehen wir sie poetischerweise nicht nur als Serien-Ellies Mutter im Geiste, sondern als ihre buchstäbliche und leibliche Mutter. Die bringt Ellie zu Beginn der 9. Folge von Staffel 1 zur Welt, während sie von einem Infizierten gebissen wird. Der Angriff erklärt womöglich ihre Immunität.

Die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann lassen also – so könnte man es nach der 2. Folge der 2. Staffel interpretieren – Ellies Mama in ihrer dunkelsten Stunde zu ihr singen, nachdem sie ihren Endzeitvater verloren hat.

Gamer:innen kennen Johnsons Cover des eigentlich von Shawn James stammenden Songs eigentlich schon seit dem Trailer zum Spiel The Last of Us Part II, in dem man Ellie das Lied auf der Gitarre spielen sieht und hört.

Im Text heißt es, passend zur Rachethematik der 2. Staffel:

Ich wandere im finsteren Tal und ich fürchte kein Übel, denn ich bin blind dafür. Und mein Verstand und meine Waffe trösten mich, denn ich weiß, ich werde meine Feinde töten, wenn sie kommen.

Wann geht es mit The Last of Us weiter?

Die 3. Folge der 2. Staffel von The Last of Us ist am kommenden Montag, den 28. April 2025 auf Sky/WOW zu sehen. Insgesamt besteht die Season aus nur sieben Folgen, aber eine 3. Staffel ist der Game-Adaption auch schon sicher.