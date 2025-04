Nach tragischem The Last of Us-Verlust: Staffel 2 bringt tote Figur mit einem Trick bald zurück

Die 2. Staffel von The Last of Us schockte uns mit einem Figurentod, der alles verändert. Doch durch ein bisschen Serienmagie haben wir noch nicht das letzte von dem Verstorbenen gesehen.

Der Serientitel The Last of Us klingt relativ fatal und endgültig. Das letzte von einer Serienfigur, die jüngst das Zeitliche segnen musste, haben wir aber noch nicht gesehen. Nein, es wird keine Jon Snow-mäßige Wiederauferstehungszauberei à la Game of Thrones geben, dafür aber ein wenig filmische Magie mit ähnlicher Wirkung. Vorsicht, Spoiler zu The Last of Us Staffel 2 Folge 2!

So sehen The Last of Us-Fans verstorbene Serienfigur weiterhin in Staffel 2

Diese Woche musste Ellie (Bella Ramsey) auf brutalste Weise Abschied nehmen von ihrem Endzeit-Ersatzvater Joel (Pedro Pascal), nachdem dessen Amoklauf aus dem 1. Staffelfinale ihn in Form von Rache-Engel Abby (Kaitlyn Dever) einholte. Wir können euch an dieser Stelle aber schon das Zauberwort verraten, durch das ihr noch jede Menge von Joel zu sehen bekommen werdet: es lautet Flashbacks!

Ganz genau: Während Joel sehr amtlich und endgültig ins Gras gebissen hat, werden wir in der 2. Staffel von The Last of Us immer wieder via Rückblenden in die Vergangenheit reisen und weitere Szenen mit dem postapokalyptischen Vater-Tochter-Gespann zu sehen bekommen. Das verrieten bereits noch nicht gezeigte Szenen aus den verschiedenen Trailern, aber auch Showrunner Craig Mazin bestätigte es gegenüber Entertainment Weekly und meinte: "Wenn wir unseren Job richtig gemacht haben, werdet ihr Joel darin noch sehr spüren."

Ob Pedro Pascal auch noch Szenen für zukünftige Staffeln gedreht hat oder drehen wird, ist hingegen noch nicht bestätigt. Gegenüber EW meinte der Dahingeschiedene jedenfalls:

Ich befinde mich in aktiver Verleugnung. [...] Ich weiß, dass ich für immer mit vielen Mitgliedern dieses [Dreh-]Erlebnisses verbunden bin und sie einfach unter anderen Umständen sehen muss, aber unter den Umständen, unter denen ich Joel in The Last of Us spiele, werde ich das nie [wieder] tun. Und nein, ich verbringe nicht viel Zeit damit, darüber nachzudenken, weil es mich traurig macht.

Schwierig war der Dreh von Staffel 2, insbesondere Joels Tod, auch für Kaitlyn Dever, die in der Serie dessen Mörderin spielt. Sie hatte kurz davor mit dem echten Verlust eines Familienmitglieds zu kämpfen und erschien trotzdem mit vollem Einsatz am Set.

Wann und wo geht The Last of Us Staffel 2 weiter?

Die 3. Folge der 2. Staffel von The Last of Us zeigt den traurigen Fallout von Joels Tod und ist am kommenden Montag, den 28. April 2025 auf Sky beziehungsweise WOW zu sehen. Sieben Folgen wurden insgesamt für die aktuelle Season gedreht.