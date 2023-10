Der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller könnte mit 2 neuen Meisterwerken ein Oscar-Rekord gelingen, der in 94 Jahren unangetastet blieb

Sandra Hüller wurde mit Toni Erdmann weltberühmt. In wenigen Monaten könnte sie den internationalen Siegeszug mit einem Oscar-Rekord krönen.

Man bekommt es hierzulande womöglich kaum mit, aber die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin Sandra Hüller schlägt international ziemlich hohe Wellen. Im September landete sie auf dem Cover des angesehenen Branchenmagazins Hollywood Reporter und auf der Frontpage der Oscar-Ausgabe von Entertainment Weekly. Seit Monaten wird nämlich über die Chancen von Hüller beim wichtigsten Filmpreis spekuliert.



Sandra Hüllers sorgte in Cannes mit 2 großen Filmen für Wirbel



Der diesjährige Hüller-Marathon begann bereits im Mai bei den rennomierten Filmfestspielen von Cannes. Dort feierten zwei äußerst unterschiedliche Filme ihre Weltpremiere, in denen Sandra Hüller die Hauptrolle spielt.

Zum einen war da die Martin Amis-Verfilmung The Zone of Interest von Jonathan Glazer (Under the Skin). Die amerikanisch-britisch-polnische Koproduktion erzählt vom Alltag der Familie von Rudolf Höß, dem Kommandanten des Vernichtungslagers Auschwiz während des Zweiten Weltkriegs. In direkter Nachbarschaft zum Holocaust hat es sich Ehefrau Hedwig (Hüller) nämlich mit Kind und Kegel gemütlich gemacht (Mehr über die verstörende Filmerfahrung erfahrt ihr im ersten Eindruck aus Cannes).

Plaion Pictures/Wild Bunch/Central Sandra Hüller in Anatomie eines Falls

Dem gegenüber steht das französische Justizdrama Anatomie eines Falls von Justine Triet (Sibyl - Therapie zwecklos). Hüllers Filmehemann stirbt darin nach einem Sturz aus dem Fenster. Doch war es ein Unfall oder die Tat einer Frau, die sich von der kriselnden Beziehung befreien wollte?

Beide Filme mauserten sich zu den Kritikerlieblingen des Festivals. The Zone of Interest gewann den Grand Prix und Anatomie eines Falls erhielt sogar den Hauptpreis, die Goldene Palme von Cannes. Damit gingen die Filme automatisch über in die Oscar-Saison und mit ihnen ihre Hauptdarstellerin Sandra Hüller.

Als nächstes könnte die Schauspielerin Oscar-Geschichte schreiben



Hüller wird für beide Filme ins Rennen um die Academy Award-Nominierungen gehen, allerdings in unterschiedliche Kategorien. Das berichtet das Branchenblatt Variety . Demnach wird sie für The Zone of Interest als Beste Nebendarstellerin eingereicht und für Anatomie eines Falls als Beste Hauptdarstellerin.



Sollte sie tatsächlich in beiden Kategorien nominiert werden, wäre sie die erste Person überhaupt, die für zwei nicht-englischsprachige Filme im selben Jahr Schauspielnominierungen erhält. Das hat in 94 Jahren Oscar-Geschichte niemand geschafft.



Warum ist das wichtig und wie stehen Sandra Hüllers Chancen?



Die Entscheidung, für welche Kategorie man sich gewissermaßen zur Wahl stellt, sind von weitreichender Bedeutung für die Planung von Oscar-Kampagnen (Werbe-Aktionen, Screenings, Q&As) und die Bewertung von Chancen.



Mit dem Fokus auf 2 Kategorien kann man beispielsweise seine Chancen auf zumindest eine Nominierung erhöhen, sollten sich in einer der Kategorien klare Favoritinnen herauskristallisieren.



LEONINE The Zone of Interest

Hüller gehört laut der Expertenrunde von GoldDerby zum Favoriten-Kreis für die Beste Hauptdarstellerin. Was auch daran liegen könnte, dass Anatomie eines Falls zwar eine düstere Geschichte verhandelt. Es dürfte als Gerichts- und Beziehungsdrama jedoch eingängiger sein als Jonathan Glazers sperriges Meisterwerk The Zone of Interest, das sich schon durch die kühle Bildsprache vom Gros der Oscar-Filme unterscheidet.

Ob Sandra Hüller tatsächlich für ein oder zwei Oscars nominiert wird, lässt sich noch nicht voraussagen. In den letzten Jahren wurde der Wählerkreis der Oscars, also die Academy of Motion Picture Arts and Sciences international erweitert und verjüngt. Die Oscar-Wählerschaft zeigt mittlerweile einen vielseitigeren Geschmack und scheut auch fremdsprachige Filme, beispielsweise den Best Picture-Gewinner Parasite aus Südkorea, nicht. Das spricht für Hüllers Oscar-Chancen, ebenso wie ihr Ansehen in der Branche, das spätestens seit dem Cannes-Darling Toni Erdmann 2016 bis in die Vereinigten Staaten hineinreicht.

Wann kommen die beiden Filme ins Kino?



Anatomie eines Falls erscheint am 2. November in den deutschen Kinos. The Zone of Interest folgt am 29. Februar 2024.

Am 23. Januar werden die Nominierungen für die nächste Academy Awards-Verleihung bekannt gegeben, die Show soll dann im März über die Bühne gehen.