Der erfolgreichste Film 2021 kommt ins Heimkino – Jetzt Spider-Man No Way Home streamen

Spider-Man: No Way Home mit Tom Holland kommt ins Heimkino. Wo ihr den erfolgreichsten Filme 2021 streamen könnt, erfahrt ihr hier.

Spider-Man: No Way Home verkauft sich an den Kinokassen wie geschnitten Brot und muss selbst von The Batman keine wirkliche Konkurrenz befürchten. Der Blockbuster ist nämlich nicht nur der erfolgreichste Hollywood-Film 2021, sondern auch der erfolgreichste Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) seit Avengers Endgame. Falls ihr das neuste Spinnen-Abenteuer lieber (nochmal) daheim schauen wollt, ist das ab heute möglich.

Hier könnt ihr Spider-Man No Way Home ab heute zu Hause streamen

Der Blockbuster mit Tom Holland und Zendaya ist ab sofort bei verschiedenen Anbietern als Video-on-Demand zum Kaufen im Angebot. Unter anderem bieten ihn folgende Plattformen an:

Amazon *, Google Play, Apple, Microsoft, Magenta TV

Für die SD-Variante bezahlt ihr 13,99 Euro, für HD 16,99 Euro. UHD wird bei Amazon und Apple ebenfalls für 16,99 Euro geführt, während Google anscheinend 26,99 Euro für die 4K-Variante fordert.

Wann kommt die Leih-Version von Spider-Man: No Way Home als Stream?

Laut Apple wird der neue Spider-Man-Film am 12. April 2022 als Leihversion verfügbar sein.

Der erfolgreichste Film 2021 im Heimkino: Diese Editionen des MCU-Blockbuster gibt es

Das dritte Solo-Abenteuer von Tom Holland (wobei "solo" relativ ist) erscheint am 12. April 2022 auch in physischer Form im Heimkino. Die folgenden Editionen könnt ihr bereits vorbestellen.

Spider-Man No Way Home in der 4K Ultra HD-Edition:

Die beste Bildqualität erhaltet ihr bei der 4K-Edition, die beim Online-Händler Amazon derzeit 23,99 Euro kostet:

No Way Home in 4K bei Amazon *

No Way Home auf Blu-ray und DVD:

Etwas günstiger sind die reguläre Blu-ray-Version (17,99 Euro) und die DVD-Version (13,99 Euro) von Spider-Man: No Way Home:

