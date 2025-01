Der erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten bekommt eine Serie: Stephen King-Adaption soll noch viel größer werden als gedacht

Nach 2 Es-Filmen kehrt der Horrorclown Pennywise 2025 mit einer Prequel-Serie zurück. Die Pläne für Welcome to Derry gehen aber über eine Miniserie hinaus.

Es ist nicht nur die umsatzstärkste Stephen King-Adaption überhaupt, sondern mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 700 Millionen US-Dollar der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten. Der mehr als 1000 Seiten dicke Schauerroman stand nicht nur Vorlage für Es und Es Kapitel 2. In diesem Jahr bekommt die zweiteilige Kinoreihe mit IT: Welcome to Derry zusätzlich eine Prequel-Serie – und die könnte größer werden als gedacht.

Noch mehr Stephen King-Horror: Das ist der 3 Staffel-Plan für Welcome to Derry

Nachdem die beiden Es-Filme bereits die Geschichte des Loser Clubs erzählt hatten, taucht die Prequel-Serie Welcome to Derry tiefer in die Vergangenheit der fiktiven Kleinstadt in Maine ein, die alle 27 Jahre von der furchterregenden Entität namens Es heimgesucht wird, welche unter anderem die Gestalt Pennywise annimmt. Für die Serie schlüpft Bill Skarsgård erneut ins Kostüm des furchteinflößenden Horrorclowns.

Entwickelt wurde die Horrorserie von Es-Regisseur Andy Muschietti, der auch vier Folgen selbst inszeniert, sowie Barbara Muschietti und Jason Fuchs. Wie Bloody Disgusting berichtet, enthüllte Muschietti kürzlich im Gespräch mit Radio TU seine Pläne für Welcome to Derry, die weit über eine Miniserie hinausgehen. So soll die Serie insgesamt drei Staffeln umspannen, die mit jedem Kapitel 27 Jahre weiter in die Vergangenheit springen:

Es gibt einen Grund, warum die Geschichte rückwärts erzählt wird. Die 1. Staffel ist also 1962, die 2. Staffel ist 1935 und die 3. Staffel ist 1908.

Diese Art der Rückwärtserzählung erinnert Horrorfans natürlich an die Fear Street-Trilogie von Netflix. Auf Basis der beliebten Buchreihe von R.L. Stine präsentierte diese drei miteinander verbundene Slasher-Geschichten. So könnte auch Welcome to Derry zu Beginn düstere Stadtmythen aufbauen, die in späteren Staffeln aufgeklärt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt wurde zwar noch keine 2. Staffel von Welcome to Derry offiziell in Auftrag gegeben. Allerdings hoffen Andy Muschietti und sein Team, dass sie eine Fortsetzung so schnell wie möglich angehen können.



Darum geht es in Welcome to Derry

Erstmal wird Welcome to Derry Staffel 1 einen Abstecher ins Jahr 1962 machen. Das basiert noch auf den bisher unverfilmten Interludien der King-Vorlage. Beginnend mit einem schrecklichen Gewaltakt erwacht das Böse unter der Stadt von Neuem und ein Zyklus des Schreckens beginnt, der in einer abscheulichen Tragödie im Nachtclub Black Spot kulminiert. Und natürlich hat ein gewisser Pennywise seine Finger mit im Spiel.

Abseits von Rückkehrer Bill Skarsgård besteht die Besetzung von Welcome to Derry aus neuen Darstellenden und Charakteren. Jovan Adepo (3 Body Problem) spielt eine der Hauptrollen: Will Hanlon, der Vater des späteren Loser-Club-Mitglieds Mike Hanlon. Weiterhin im Cast zu sehen sind Stephen Rider (Daredevil), James Remar (Dexter), Taylour Paige (Beverly Hills Cop 4) und Chris Chalk (Gotham). Und natürlich gibt es auch wieder einige neue Kinder, die von Pennywise tyrannisiert werden.

Wann startet die Es-Serie Welcome to Derry?

Ein konkreter Starttermin für Welcome to Derry ist noch nicht bekannt. Die Serie soll im Laufe des Jahres beim US-Sender HBO aufschlagen. Eine Veröffentlichung in Deutschland ist bei Sky zu erwarten. Die erste Staffel wird aus neun Episoden bestehen.