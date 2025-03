Diese 3 Stranger Things-Darstellerinnen werdet ihr in Staffel 5 nicht wiedersehen – und der Grund ist einfach

Die 5. und finale Staffel von Stranger Things soll uns dieses Jahr auf Netflix erreichen und unsere Held:innen aus Hawkins zurückbringen. Zwei Figuren wurden jedoch für die letzten Folgen umbesetzt.

Stranger Things gehört seit nunmehr neun Jahren zu den größten Aushängeschildern von Netflix und soll dieses Jahr mit einer finalen 5. Staffel ihr Ende finden. Dabei gibt es in acht Folgen ein letztes großes Abenteuer und Wiedersehen unserer Held:innen um Elf (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard) und Co. in Hawkins, bevor wir uns von der Hauptserie verabschieden müssen.

Drei Schauspielerinnen werden wir in den letzten Folgen jedoch nicht wiedersehen – denn ihre Figuren wurden für die Finalfolgen umbesetzt. Aber keine Angst, es handelt sich glücklicherweise um keine Hauptrollen.

Stranger Things Staffel 5 besetzt Holly Wheeler und Sara Hopper um

Bei den Figuren, die in Staffel 5 von neuen Schauspielerinnen verkörpert werden, handelt es sich laut CBR um Holly Wheeler und Sara Hopper. Holly ist die jüngere Schwester von Mike und Nancy (Natalia Dyer) und wurde in den vorherigen vier Staffeln von den Zwillingen Anniston Price und Tinsley Price dargestellt. Sara Hopper, die an Krebs verstorbene Tochter von Jim Hopper, kam bisher nur in Flashbacks in Staffel 1 von Stranger Things vor und wurde dabei von Elle Graham verkörpert.

Sara Hoppers Umbesetzung hat den einfachen Hintergrund, dass sie aufgrund ihres Todes in kommenden Folgen wahrscheinlich nur in Flashbacks von Hopper auftauchen kann und dabei womöglich das gleiche Alter haben wird, wie die Sara, die wir bereits in Staffel 1 gesehen haben. Seitdem sind ganze neun Jahre vergangen und Elle Graham wird schlicht und ergreifend zu alt für die Rolle der kleinen Sara gewesen sein.

Wer Sara in Staffel 5 verkörpern wird, ist bisher nicht bekannt. Doch habe die Produktion laut CBR im Oktober 2024 einen Casting-Aufruf gestartet, um eine Schauspielerin zu finden, die Elle Grahams Erscheinungsbild gleiche.

Der Grund hinter Holly Wheelers Umbesetzung scheint auf den ersten Blick weniger nachvollziehbar, da die Price-Zwillinge über die Jahre denselben Alterungsprozess durchlaufen haben wie die restlichen Stranger Things-Stars. Möglich ist, dass die Schwestern die Entscheidung über den Ausstieg selbst getroffen haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Duffer-Brüder für die Finalstaffel eine andere Darstellerin wollten, da Holly in den neuen Folgen eine größere – und somit anspruchsvollere – Rolle zuteilwird.

Ihr Ersatz Nell Fisher, die bereits in Titeln wie Bookworm, Born to be Wild und Evil Dead Rise zu sehen war, kann bereits auf eine größere Filmografie zurückblicken.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Was genau wir von den Umbesetzungen erwarten dürfen, erfahren wir spätestens, wenn die 5. Staffel von Stranger Things bei Netflix eintrifft. Aktuell wissen wir nur, dass dies irgendwann im Jahresverlauf 2025 der Fall sein wird. Fans und Insider spekulieren aktuell auf einen Start im Herbst dieses Jahres. Möglich ist, dass die Finalstaffel erneut in zwei oder mehrere Teile gesplittet wird. Bestätigt wurde dies jedoch noch nicht.