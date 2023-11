Der größte Action-Film des Jahres hat dem US-Präsidenten Angst gemacht – und jetzt verspottet ihn das Internet

Joe Biden, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ist dem Blockbuster-Kino offenbar nicht abgeneigt. Immerhin kann man auch von einem Action-Kracher sehr viel lernen.

Da soll nochmal jemand sagen, dass das Kino keine Auswirkungen auf die Weltgeschichte hat. Wie die Associated Press berichtet, hat sich US-Präsident Joe Biden den neuesten Teil der Mission: Impossible-Reihe angeschaut. Bekommen hat er nicht nur ein Action-Feuerwerk, sondern auch eine Warnung vor künstlicher Intelligenz.

In Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning bekommt es Tom Cruise als IMF-Agent Ethan Hunt mit keinem menschlichen Gegner zu tun. Stattdessen stürzt ein fortschrittliches Computerprogramm die Welt ins Chaos, die sogenannte Entity. Problemlos klont sie Stimmen und lässt Menschen von Videoaufnahmen verschwinden.

Nach Mission: Impossible 7 fürchtet sich US-Präsident Joe Biden erst recht vor künstlicher Intelligenz

Die Darstellung der Gefahr durch künstliche Intelligenz im neuen Mission: Impossible-Film hat bei Biden bleibenden Eindruck hinterlassen. Bruce Reed, seines Zeichens Deputy White House Chief of Staff, fasst Bidens Reaktion auf den Film zusammen:

Wenn sich [Joe Biden] nicht schon vor [Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning] Gedanken darüber gemacht hätte, was mit künstlicher Intelligenz schiefgehen kann, sähe er jetzt erst recht Grund zur Sorge.

Hier könnt ihr den Trailer zu Mission: Impossible 7 schauen:

Mission Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins - Trailer (Deutsch) HD

So berechtigt Bidens KI-Sorge ist, im Internet machen sich viele über seine Erkenntnis auf Basis eines Kinofilms lustig und adaptieren sie als Meme. Wenn Biden die künstliche Intelligenz in Mission: Impossible zu denken gibt, was passiert, wenn er von Draculas Reise aufs Festland in Die letzte Fahrt der Demeter erfährt?

Ein Besuch in Five Nights at Freddy's könnte ebenfalls sehr alarmierend sein, was die Integration von animatronischen Puppen in unsere Gesellschaft angeht.

Auch der Babadook könnte Biden sehr beschäftigen, wenn er ihn heimlich mitten in der Nacht heimsucht und für Angst und Schrecken sorgt.

Vielleicht sollte sich Biden als Nächstes das Oppenheimer-Biopic anschauen. Auch da kann man viel über die drohenden Gefahren dieser Welt lernen.

Immerhin hat Biden nach Wir kaufen einen Zoo keinen Zoo gekauft ... oder doch?!

Den nächsten Mission: Impossible-Film sollte er sich auf alle Fälle auf die Merkliste setzen. Ursprünglich sollte dieser nächstes Jahr im Sommer starten. Aufgrund der Streik-Situation in Hollywood wurde der Kinostart um ein Jahr verschoben. Mission: Impossible 8 trifft nun am 22. Mai 2025 auf der großen Leinwand ein und verrät uns hoffentlich vor dem Tag des jüngsten Gerichts, wie man die künstliche Intelligenz besiegen kann.

