Der größte Fantasy-Film des Jahres kommt immer näher: Neuer Teaser-Trailer für die Verfilmung des 1,6-Milliarden-Hits ist da

Im Dezember startet eines der größten Fantasy-Projekte der letzten Jahre in den deutschen Kinos. Mit dem neuen Teaser-Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von Wicked machen.

Die Weihnachtszeit ist Fantasy- und Musical-Zeit, zumindest wenn es nach Wicked geht. Das musikalische Abenteuer aus der Welt des Zauberers von Oz gehört zu den aufwendigsten Fantasy-Produktionen der letzten Jahre. Das liegt einerseits an der immens beliebten Vorlage und andererseits an den detaillierten Sets, die Regisseur Jon M. Chu und sein Team für die Auferstehung der Fantasy-Welt errichten ließ. Wie die aussehen, zeigt euch unter anderem ein neuer Teaser-Trailer für den Film.

Schaut euch hier den Teaser für Wicked an:

Wicked - Teaser Trailer Wait Till You See This (English) HD

Wicked erzählt die Geschichte einer berühmten Bösewichtin

Wicked basiert auf dem gleichnamigen Musical, das 2003 Premiere feierte und seitdem etwa 1,6 Milliarden Dollar durch Ticketverkäufe eingenommen hat. Die Idee dahinter lautet: Man nehme eine berühmte Figur der Literatur- und Filmgeschichte, in diesem Fall die böse Hexe des Westens aus Der Zauberer von Oz, und erzähle ihre Geschichte.

Cynthia Erivo spielt in der Filmversion Elphaba, die spätere Bösewichtin, die als junge Frau wegen ihrer grünen Haut missverstanden wird. Schauspielerin und Popstar Ariana Grande ist als Glinda zu sein, der die Verehrung nur so zufliegt. Die beiden treffen sich als Studentinnen an der Shiz University im fantastischen Land Oz und schließen eine unwahrscheinliche Freundschaft. Nach einer Begegnung mit dem Zauberer von Oz (Jeff Goldblum) gelangen die beiden jedoch an einen Scheideweg und ihre Leben nehmen sehr unterschiedliche Wege.

Der Startschuss für den Fantasy-Zweiteiler fällt im Dezember

Regie führt Jon M. Chu, der sich mit Step Up 2 und 3 einen Namen machte und seine Musical-Affinität zuletzt in In the Heights unter Beweis stellte. Für die Adaption des verhexten Bühnen-Hits arbeitete Winnie Holzman, ihrerseits verantwortlich für das originale Wicked-Libretto, mit The Lost City-Drehbuchautorin Dana Fox zusammen. In weiteren Rollen treten Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (als Schulleiterin) und Bridgerton-Star Jonathan Bailey (als Prinz) auf.



Die Adaption ist als großer Fantasy-Zweiteiler geplant. Wicked startet am 12. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Wicked - Part 2 folgt dann am 20. November 2025.