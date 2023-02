"Der größte Film, der nie gemacht wurde" soll endlich kommen: Meister-Regisseur will ihn auf epische Art verwirklichen

Eines der größenwahnsinnigsten Projekte von Regie-Genie Stanley Kubrick wurde nie umgesetzt. Steven Spielberg will den historischen Stoff in der kommenden Zeit als HBO-Serie produzieren.

Steven Spielberg macht Stanley Kubricks größenwahnsinnigsten Film zur HBO-Serie

Stanley Kubrick (Full Metal Jacket) war einer der größten Regisseure des 20. Jahrhunderts. Als er 1999 starb, hinterließ er unter anderem eines seiner ambitioniertesten Projekte,Seit längerer Zeit will Kollege Steven Spielberg das Werk als Serie umsetzen. Und zwar nicht irgendwann, sondern in absehbarer Zeit, wie er nun bekräftigte.

Er bereite gerade eine große Produktion vor, die er mit Kubricks Witwe Christiane Kubrick und ihrem Bruder Jan Harlan für HBO umsetzen werde, zitiert ihn Slashfilm von der Berlinale. Sie solle auf Kubricks ursprünglichem Drehbuch basieren.

Das sind gute Neuigkeiten für Kubrick-Fans. Immerhin ist das Projekt in Spielbergs Hand bei HBO schon seit mehreren Jahren in Planung und schien zwischendurch bereits in den Giftschrank gewandert zu sein. Wohlgemerkt fungierte er dabei allerdings nie als Regisseur, sondern immer als Produzent.

Wie unter anderem BBC darlegt, ist der Ruf von Kubricks Napoleon-Projekt als "größtem Film, der nie gemacht wurde" nicht ganz ungerechtfertigt. Der Regisseur verbrachte Jahrzehnte mit den Recherchen und wollte den Film mit extremem Aufwand ins Kino bringen. Allein für die Schlachtszenen plante er, sich 50.000 (!) Soldaten von der rumänischen Armee auszuborgen.

Wann kommt die Napoleon-Serie nach Deutschland?

Wann genau Produzent Steven Spielberg den Napoleon-Stoff bei HBO veröffentlichen kann, ist momentan noch nicht klar. Der Terminplan des Regie-Stars ist nicht eben leer und die Serie verspricht, immens aufwändig zu werden. Wir gehen nicht vor 2025 von einem Start aus.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

