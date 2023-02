Harry Potter hätte vom vielleicht besten Regisseur unserer Zeit gedreht werden können – doch der hatte einen guten Grund für seine Absage

In einer alternativen Welt existiert womöglich ein Harry Potter-Film von Steven Spielberg. In unserer hat der Regisseur dem beliebten Franchise jedoch eine Absage erteilt.

Als in den 1990er Jahren die Verfilmung der Harry Potter-Bücher ganz oben auf der Prio-Liste bei Warner Bros. stand, kursierten viele spannende Namen für den Regieposten. Angefangen bei Fantasy-Meistern wie Tim Burton, Terry Gilliam und Guillermo del Toro bis hin zu Jonathan Demme, M. Night Shyamalan und Peter Weir.

Der größte Hollywood-Regisseur im Rennen um den Posten war Steven Spielberg, der kurz zuvor mit Jurassic Park das moderne Blockbuster-Kino revolutioniert hatte. Schlussendlich entschied sich Spielberg jedoch dagegen. In einem neuen Interview geht er näher auf die Entscheidung ein, wie Variety berichtet.

Großer Fantasy-Start: Aus diesem Grund hat Steven Spielberg den erste Harry Potter-Film abgesagt

Dass Spielberg einen grandiosen Harry Potter-Film gedreht hätte, steht mit einem Blick auf seine Filmographie außer Frage. Dennoch erteilte der Regisseur Warner eine Absage, da er nicht so lange von seiner Familie getrennt sein wollte. Die Harry Potter-Filme wurden nicht in den USA, sondern in den Leavesden-Studios in England statt.

Was es wirklich bedeutet, wenn dich [der Konflikt zwischen] Kunst und Familie in zwei Hälften reißt, habe ich später erfahren, als ich mich bereits als Filmemacher etabliert hatte und als Regisseur arbeitete.

Disney Steven Spielberg bei den Dreharbeiten zu BFG – Big Friendly Giant

Spielberg musste sich im Lauf seiner Karriere oft zwischen Film und Familie entscheiden. Hier kollidierte das private Leben mit der Kunst.

Kate [Capshaw] und ich haben eine Familie gegründet und Kinder bekommen. Ich musste mich also oft entscheiden, ob ich einen Job annehmen, der mich vier oder fünf Monate in ein anderes Land bringt, wo ich meine Familie nicht jeden Tag sehen würde. Das war eine einschneidende Erfahrung.

Harry Potter ist das prominenteste Projekt, das Spielberg abgesagt hat, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Es gibt mehrre Filme, die ich abgelehnt habe. Dazu gehört der erste Harry Potter. NUr so konnte ich diese eineinhalb Jahre mit meiner Familie verbringen und meinen Kindern beim Aufwachsen zusehen. Ich habe ein großartiges Franchise geopfert, aber wenn ich zurückblicke, bin ich sehr froh, dass ich es getan habe, um mit meiner Familie zu sein.

Schlussendlich kam Harry Potter und der Stein der Weisen 2001 unter der Regie von Chris Columbus ins Kino, der direkt im Anschluss die Fortsetzung Harry Potter und die Kammer des Schreckens drehte. Spielberg hat derweil A.I. – Künstliche Intelligenz und Minority Report ins Kino gebracht, die beide in den USA gedreht wurden.

