"Der größte Film, in dem ich je mitgespielt habe": Ridley Scott hat für Gladiator 2 ein 1956 Jahre altes Gebäude nachgebaut und Denzel Washington damit begeistert

Für Gladiator 2 hat Ridley Scott sämtliche Geschütze aufgefahren und sogar das Kolosseum nachgebaut. Denzel Washington war vom Historien-Sequel schwer beeindruckt.

Die Film- und Serienwelt ist im Gladiatorenfieber. Während auf Amazon Prime Video aktuell die Serie Those About To Die begeistert, warten Fans bereits sehnsüchtig auf den Einzug von Ridley Scotts heißerwartetem Historien-Sequel Gladiator 2 in die Lichtspielhäuser. Nachdem der erste Trailer die Erwartungshaltung bereits ins Unermessliche steigerte, legte Denzel Washington nun mit einer Aussage nach, die der Vorfreude noch einmal einen gewaltigen Schwung verpassen dürfte.

Oscarpreisträger Denzel Washington hält Gladiator 2 für seinen bisher größten Film

In einem neuen Behind the Scenes-Video kommt der Equalizer-Star zu Wort und spricht über die gewaltigen Ausmaße von Scotts Historien-Sequel. So erklärte Washington gerade heraus, dass Gladiator 2 seine gesamte Filmografie in einem Punkt in den Schatten stelle:

Ich glaube, das ist der größte Film, in dem ich je mitgespielt habe. Sie haben das Kolosseum nachgebaut! Es ist eine Fahrt, ein Spektakel. [...] Und das liebe ich!

Die Aussage eines Schauspielers, der in über 50 Filmen und Serien zu sehen war und sich mit monumentalen Action-Krachern auskennt, hat Gewicht. Gleichzeitig macht uns Washington hier darauf aufmerksam, dass das Filmteam um Gladiator 2 tatsächlich das römische Kolosseum nachgebaut hat, das laut History.com heute rund 1956 Jahre alt ist und zu den ikonischsten Bauten der Geschichte gehört.



Auch Ridley Scott ließ bereits verlauten, dass Gladiator 2 auch sein letztes Historien-Epos Napoleon übertreffen werde. So teaste er im Interview mit Empire bereits die "größte Action-Sequenz", die er "jemals gemacht" habe. Sie soll direkt zu Beginn des Films stattfinden. Wir dürfen also mehr als gespannt sein.

Wann kommt Gladiator 2 ins Kino?

Gladiator 2 kommt hierzulande am 14. November 2024 ins Kino. In dem Film ist Paul Mescal als junger Lucius zu sehen, der in die Fußstapfen des ikonischen Gladiators Maximus (Russell Crowe) tritt und sich nun selbst als Kämpfer in der Arena versucht, während sich die Machtverhältnisse im Alten Rom verändern.

