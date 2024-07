"Werde den Film nicht überleben": Gladiator 2-Trailer begeistert, aber 90 Prozent der Reaktionen sind völlig versaut

Der Gladiator 2-Trailer ist da und lässt die Fans der kommenden Historien-Action ausrasten. Viele Reaktionen gehen dabei in eine betont schlüpfrige Richtung.

Gladiator 2-Fans sind Enthusiasten der antiken Geschichte und fiebern der authentischen Präsentation einer vergangenen Epoche entgegen. Oder vielleicht wollen sie einfach muskulöse Männer mit Bart in knappen Röckchen sehen. Das suggerieren jedenfalls viele der Twitter-Reaktionen auf den ersten Trailer zum Film.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Gladiator 2 an:

Gladiator II - Trailer (Deutsch) HD

Gladiator 2-Fans freuen sich über muskulöse Stars im Trailer

"Ich werde den Film nicht überleben", erklärt ein Fan vielsagend über zwei Pedro Pascal-Bilder aus dem Gladiator 2-Trailer. "Paul Mescal, was bist du nur für ein Schauspieler", schwärmt ein zweiter. Ein dritter beobachtet begeistert: "Wenn Denzel Washington sein Grinsen rausholt, führt er irgendwas im Schilde".

Verglichen mit vielen anderen Reaktionen sind die ausgesuchten Beispiele noch zivilisiert. "Angetörnt" fühle sich ein Fan von dem Trailer, suggeriert eine Reaktion. Der Gladiator 2-Trailer bringe Fans von Mescal und Pascal zur "Flittchen-Station", so ein weiteres Community-Mitglied. Schon im Vorfeld hoffte ein:e Nutzer:in auf einen "schmutzigen, breitschultrigen Pedro".

Wann kommt Gladiator 2 ins Kino?

Auch wenn viele Reaktionen für manche überraschend anzüglich ausfallen, präsentieren sie in jedem Fall ein Bild der Begeisterung. Ganz offenbar blicken viele Fans dem Kinostart am 14. November 2024 mit großer Vorfreude entgegen. Und einer aufgeheizten Libido.

