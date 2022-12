Der größte Sci-Fi-Film 2022: Lohnt sich Avatar 2 im Kino und ist der 3D-Aufschlag es wert oder nicht?

Ist Avatar 2 gut? Dieser Artikel erklärt spoilerfrei, warum ihr Avatar 2 im Kino und bestenfalls in 3D sehen sollte. Und was die Schwächen des Blockbusters sind.

Mit über einem Jahrzehnt Anlauf startet heute Avatar 2: The Way of Water in den deutschen Kinos. An den Sci-Fi-Film wurden bereits viele Vorschusslorbeeren verteilt, oft vom genialen Regisseur James Cameron selbst. Das beste 3D aller Zeiten und eine emotionalere Geschichte als der VorgängerAvatar - Aufbruch nach Pandora will er bieten. Jetzt steht all das in den Kinosälen auf dem Prüfstand.

3D ja oder nein? Die wichtigsten Fragen zum Kino-Event Avatar 2

Wir erklären in diesem Artikel spoilerfrei, ob und warum sich ein teures Avatar 2-Ticket mit Überlängen- und 3D-Zuschlag für euch auszahlt und beantworten folgende Fragen:

Was ist die Handlung von Avatar 2?

Lohnt sich das 3D von Avatar 2 im Kino?

Was sind die Schwächen von Avatar 2?

Was sagen Kritik und Rotten Tomatoes über Avatar 2?

Worum geht es in Avatar 2?`

Avatar 2: The Way of Water - New Trailer (English)

Avatar 2 spielt über 10 Jahre nach den Ereignissen aus Aufbruch nach Pandora. Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) haben eine Familie gegründet und tun alles dafür, zusammenzubleiben. Irgendwann werden sie jedoch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, als die Invasoren von der Erde zurückkehren – und mit ihnen der wiederbelebte Schurke Colonel Quaritch (Stephen Lang). Auf der Flucht stößt die Familie auf den Stamm der Metkayina. Dieser hat sich auf der Oberfläche des Ozeans von Pandora angesiedelt.

Wie gut ist das 3D in Avatar 2 wirklich?

Natürlich ist es besser, Avatar 2 ohne 3D-Brille in einem Kino zu schauen, als den Film überhaupt nicht im Kino zu schauen. Weil Avatar 2 stark auf einen immersiven Sog setzt, sein Publikum quasi in sich aufnehmen will, wird der Film selbst in modern ausgerüsteten Heimkinos deutlich an Wirkung einbüßen.



Trotzdem: Schaut Avatar 2 in 3D. Denn die visuellen Effekte in Avatar 2 sind tatsächlich überwältigend, James Cameron hat nicht zuviel versprochen. Die Welt von Pandora baut sich vor euch wie ein großes Aquarium auf, nur dass die Glasscheibe verschwindet. In den 13 Jahren seit Avatar 1 wurde die 3D-Technik häufig als preistreibendes Beiwerk verflucht. Doch Avatar 2 ist nicht vergleichbar mit den flachen 3D-Aufführungen von MCU-Blockbustern.

Vielmehr ist Avatar 2 ein 3D-Vehikel. Die Handlung existiert zu großen Teilen nur, um möglichst viele gestochen scharfe und unfassbar tiefe Bilder des fremden Planeten zu zeigen, in dem die Natur noch rein und unberührt ist. Damit hält auch James Cameron nicht hinterm Berg, wenngleich er betont, wie viel Arbeit in die Figuren, die Emotionen und die Handlung geflossen ist.

Was sind die Schwächen von Avatar 2?

20th Century Fox Kiri in Avatar 2

In Avatar 1 war die Handlung dünn, aber der Film kam gut mit dem leichten Material aus, weil er es effektiv nutzte. Gerade die ersten zwei Drittel sind wie aus einem Guss erzählt: die Landung des querschnittsgelähmten Jake Sully auf dem fremden Planeten, die Entdeckung von Pandora, die Liebesgeschichte, der tumbe, von der Natur wachgeküsste Ex-Soldat zwischen den Fronten. So wurde die Story, auch wenn das viele anders sehen, in Avatar 1 nie zum Schwachpunkt.



Das lässt sich über Avatar 2 leider nicht sagen. Die Handlung ist wieder papierdünn, aber diesmal rumpelt und knirscht sie, wenn sie sich fortbewegt. Teil 2 wiederholt vieles, was im erfolgreichen Vorgänger funktioniert hat. Das ist nach 13 Jahren Pause vollkommen in Ordnung: Wieder wird eine neue Kultur entdeckt, jetzt von den Kindern der Sullys. Avatar 2 erschafft diesmal aber keinen genügenden erzählerischen Rahmen, der plausible Vorwände für Ausflüge in die Natur von Pandora bietet. Stattdessen greift er auf die immer selben Vorgänge (Kinder tun etwas Unüberlegtes und müssen gerettet werden) zurück. Und das kann über die 3 Stunden Laufzeit durchaus ermüden.

Was sagen Kritik und Rotten Tomatoes über Avatar 2?

Das erste Publikums- und Kritik-Echo zu Avatar 2 ist positiv.

Bei Rotten Tomatoes steht nach 139 Wertungen eine Zustimmung von 83 Prozent (Avatar 1 hat 82 Prozent)

Bei Meta Critic kommt Avatar 2 auf 69 Prozent Zustimmung (Avatar 1 hat 83 Prozent)

Bei Moviepilot kriegt Avatar 2 derzeit eine 6.8 (Avatar 1 hat 7.3)

Christoph Petersen von FILMSTARTS vergibt 4 Sterne und schreibt:

Erst in den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob „Avatar 2: The Way Of Water“ dem aktuellen Spitzenreiter „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ im Kampf um den Titel als erfolgreichster Film aller Zeiten gefährlich werden kann. Aber was ja – zumindest fürs Publikum – ohnehin viel wichtiger ist: Als Film und als Spektakel ist „Avatar 2: The Way Of Water“ seinem 13 Jahre alten Vorgänger schon jetzt in so ziemlich jeder Hinsicht überlegen!

Brian Tallerico von RogerEbert.com meint:



Cameron lädt in seine vollkommen reale Welt ein, mit so vielen durchschlagenden Bildern und phänomenal animierten Action-Szenen, dass alles andere einfach verblasst.

Tomris Laffly schreibt in einer der positivsten Kritiken aus den USA für AV Club :

Avatar: The Way Of Water übernimmt nicht nur alles, was der Vorgänger etabliert hat, er führt es weiter auf eine ozeantiefe und schimmernde Weise, durch die Augen und das Herz eines kinematischen Geschichtenerzählers mit einer Leidenschaft [...] für das Meer.

Robbie Collin vom Telegraph verfasst eine der schlechtesten Wertungen:



James Camerons über Jahrzehnte entwickelter Way of Water hat keine Geschichte, geht kein Risiko ein und hat grauenhafte Dialoge.

Die Kritiken bestätigen zwei Pole in der Wahrnehmung von Avatar 2: Den einen ist die ermattende Handlung egal, es gibt genügend andere Reize. Andere können den Film mit seinem schwachen Plot nicht vollauf genießen, da kann das 3D noch so umwerfend sein. Wer auf eine mitreißende Geschichte verzichten kann und vor allem wegen nie zuvor gesehener Bilder ins Kino gehen will, wird mit Avatar 2 aber eine tolle Kinoerfahrung machen.

Werdet ihr euch Avatar 2 im Kino anschauen?