Der größte Western des Jahrzehnts hat jetzt einen Heimkinostart

Mit Horizon erwartet uns in wenigen Tagen das wohl größte Western-Projekt des Jahrzehnts. Nun ist der Heimkino-Start von Teil 1 der Kevin-Costner-Saga durchgesickert.

Der Western ist ja vermeintlich tot, aber das sollte niemand Kevin Costner sagen. Der Star aus Yellowstone und Der mit dem Wolf tanzt plant seit bald 40 Jahren sein Traumprojekt über die Eroberung des amerikanischen Westens und ist gerade dabei, es zu realisieren. Der erste Teil der Horizon-Saga startet schon in wenigen Tagen bei uns in Deutschland und kann jetzt fürs heimische DVD-Regal vorbestellt werden.

So kannst du Horizon schauen – im Kino und daheim

Teil 1 der vierteiligen Saga trägt in Deutschland den Titel Horizon und startet am 22. August in den Kinos. Dabei würde ich empfehlen, Horizon im Kino zu schauen.

Horizon 2 folgt dann nach aktuellem Stand bereits am 7. November in den deutschen Kinos. Starts für Teil 3 und 4 gibt es noch nicht.

Laut Händlerangaben werden DVD, Blu-ray und 4K-Discs von Horizon 1 dann am 29. November im Handel erscheinen, also passend zum Weihnachtsgeschäft. Die Discs können jetzt bei Amazon * und anderen vorbestellt werden, wie Blu-ray-Disc.de herausgefunden hat.

Schaut euch den Trailer für Horizon an:

Horizon - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wann Teil 2 folgt, ist nicht bekannt. Ebenso wenig wissen wir, wann Teil 1 oder 2 per Streaming verfügbar sein werden.

Darum geht es in dem Western-Epos von Kevin Costner

Horizon entführt in den amerikanischen Westen der 1860er Jahre. Während in der Ferne der Bürgerkrieg tobt, werden mehr und mehr Siedler durch ein Flugblatt zu einem verheißungsvollen Ort namens Horizon gelockt. Darunter Frances Kittredge (Sienna Miller) und ihre Familie. Dass dieser Ort mitten im Gebiet eines Apachenstammes liegt, wird verschwiegen – mit verheerenden Folgen für beide Seiten.

Costner schrieb nicht nur am Drehbuch mit und führte die Regie. Er übernimmt mit dem schweigsamen Minenarbeiter Hayes Ellison auch eine der Hauptrollen.

