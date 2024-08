Stephen King lobt 400-Millionen-Dollar-Actionfilm von Will Smith als "Riesenspaß", aber feiert etwas anderes als den größten Star

Horror-Meister Stephen King hat sich bei Bad Boys 4 offenbar bestens amüsiert und machte auch den Grund für seine Freude öffentlich – der allerdings nicht Will Smith ist.

Stephen King ist nicht nur ein bekannter Horrorautor, dessen Werke regelmäßig ihren Weg auf die Leinwände und Bildschirme finden, sondern auch selbst ein begeisterter Konsument von Filmen und Serien. Wenn ihm etwas wie die Netflix-Serie Kleo gefällt, macht er das gern öffentlich. Nun hat er seine Liebe für den neuen Actionfilm Bad Boys: Ride or Die kundgetan, wofür aber nicht Will Smith verantwortlich ist.



Stephen King lobt Bad Boys: Ride or Die, aber nicht wegen Will Smith

Bad Boys 4 sollte nach der Oscar-Ohrfeige Will Smith Karriere neustarten und es scheint zu gelingen. Mit Lachtränen und Explosionen kam Teil 4 beim Publikum gut an, worin das ungleiche Polizisten-Duo Mike (Will Smith) und Marcus (Martin Lawrence) in die Verschwörung eines Drogen-Kartells stolpert und selbst zu Gejagten wird. Den Erfolg zeigt die Rotten Tomatoes -Wertung von 97 % ebenso wie die weltweiten Box-Office -Einnahmen von 400 Millionen US-Dollar. Dem Lob schloss sich nun auch Schriftsteller Stephen King an, der seine Meinung kurz und prägnant auf den Punkt brachte:

Sony Bad Boys 4: Will Smith & Martin Lawrence

Bad Boys Ride or Die: Das hat sehr viel Spaß gemacht. Martin Lawrence bringt mich immer zum Lachen.

Statt dem berühmteren Will Smith lobt Stephen King seinen komödiantischen Co-Star, der ebenfalls seit dem ersten Teil Bad Boys - Harte Jungs dabei ist. Ob der Autor Smith wegen dessen Oscar-Skandal unerwähnt lässt, um sich in keine Nesseln zu setzen, ist aus seinem Tweet nicht herauszulesen. Martin Lawrence hat aber offenbar einen berühmten Fan dazugewonnen.

Bad Boys 1 und 2 streamen aktuell bei WOW *. Der dritte Teil, Bad Boys For Life, ist im Stream nur zum Leihen oder Kaufen verfügbar. Bad Boys: Ride or Die könnt ihr in Deutschland aktuell im Kino schauen oder bei Amazon * und Co. gegen Geld leihen.

Bad Boys 4 im Podcast: Reif für die Rente?

Die schlimmen Jungs sind wieder am Start: Auch im vierten Teil der Bad Boys-Reihe sorgen Will Smith und Martin Lawrence für Action, Chaos und Sprüche ohne Ende. Aber funktioniert das noch? Immerhin ist die Reihe jetzt auch schon an die 30 Jahre alt. Sebastian, Pascal und Stefan diskutieren es in dieser Ausgabe von Leinwandliebe, dem Podcast unserer FILMSTARTS-Kollegen.

