Nach Game of Thrones-Ärger: Amazons Herr der Ringe will Fehler der Fantasy-Konkurrenz vermeiden

Die kommende große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht soll bei Amazon Prime vom viel kritisierten Game of Thrones-Finale lernen und hat dafür einen konkreten Plan.

Amazons Fantasy-Epos Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht will einen Fehler vermeiden, der für viele andere Serien schon zur Stolperfalle wurde: Statt am Anfang nicht zu wissen, wo es in späteren Staffeln hingehen soll, verrieten die Serienschöpfer, dass sie sehr konkrete Pläne für alle 5 Staffeln haben. Es klingt fast so, als wollten sie ein zweites Fantasy-Desaster von Game of Thrones-Ausmaßen verhindern, wo das Serienende viele Fans enttäuschte.



Amazons Herr der Ringe-Serie hat 5 Staffeln durchgeplant – und das letzte Bild steht fest

Zusammen mit den zuletzt enthüllten neuen Herr der Ringe-Serien-Bildern nahmen auch die Zukunftspläne von Amazons Fantasy-Großprojekt vor unseren Augen weiter Gestalt an: Die Showrunner Patrick McKay und John D. Payne gaben nämlich Einblicke in ihren geheimen Masterplan für das neue Mittelerde-Abenteuer.

Damit positioniert die Herr der Ringe-Serie sich bewusst anders als Fantasy-Konkurrent Game of Thrones: Denn die vorangegangene Fantasy-Hit-Serie musste in späteren Staffeln zunehmend Kritik einstecken, weil ein durchdachter Story-Unterbau fehlte: Die GoT-Showrunner kannten den Endpunkt von George R.R. Martins (noch immer nicht abgeschlossener) Buchreihe nicht. Das Finale bekamen sie vom Autor nur in groben Zügen bestätigt. Die Herr der Ringe-Serienschöpfer hingegen kennen J.R.R. Tolkiens Werk in- und auswendig und wissen sehr genau, wo es hingehen soll. Gegenüber Empire verrieten sie:

Wir wissen sogar schon, was die letzte Einstellung der letzten Episode sein wird. Die von Amazon gekauften Rechte umfassen eine 50-stündige Serie. Sie wussten von Anfang an von der Größe ihrer Leinwand – dies ist eine große Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende. In der 1. Staffel werden Dinge vorgekommen, die sich erst in Staffel 5 auszahlen.

Die Protagonisten der neuen Herr der Ringe-Serie – die Elben, Zwerge, Menschen sowie Harfüße (als Hobbit-Ersatz) – steuern also von der ersten Folge an auf ein festes Ziel zu.

Vom der Game of Thrones-Enttäuschung lernen? Die Herr der Ringe-Serie arbeitet auf ein episches Ziel hin

Wie dieses angedeutete Herr der Ringe-Ende aussehen wird, verraten die Serienschöpfer natürlich nicht. Doch wir haben bereits eine sehr konkrete Vermutung: Ein epischer Zirkelschluss zu den Herr der Ringe-Filmen könnte uns erwarten. Denn wenn Sauron tatsächlich der langsam aufgebaute Hauptbösewicht der Amazon-Serie wird, dürfte der Sieg über ihn (samt abgeschlagenem Ringfinger) am Ende des Fantasy-Epos stehen. Passend wäre anschließend beispielsweise, im letzten Serienbild zu zeigen, wie Gollum/Sméagol nach Isildurs Tod in den Besitz des Rings gelangt. Damit würde der Bogen zu Peter Jacksons Film-Trilogie geschlagen werden.

© Amazon Herr der Ringe-Serie: Elbenhauptstadt Lindon

Zugleich geht es natürlich nicht nur um den angesteuerten Zielpunkt, sondern vor allem um die Reise dorthin – vom Herr der Ringe-Serien-Auftakt am 2. September 2022 bei Amazon Prime bis zum großen Finale in Staffel 5.

