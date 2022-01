Der Hobbit im TV: Der große Bösewicht sah erst viel verstörender aus und wurde dann komplett verändert

Heute Abend läuft Der Hobbit: Eine unerwartete Reise im Fernsehen. Der große Bösewicht des Herr der Ringe-Prequels sah ursprünglich um einiges verstörender aus als in der jetzigen Version.

Obwohl die Herr der Ringe-Trilogie als eine der besten Romanverfilmungen gilt, wurden bei der Adaption von J.R.R. Tolkiens Vorgeschichte, Der kleine Hobbit, mehrere ärgerliche Fehlentscheidungen getroffen, angefangen beim Umstand, Bilbos Mittelerde-Abenteuer in drei riesige Fantasy-Blockbuster zu verwandeln.

Darüber hinaus fällt die Versteifung auf digitale Effekte negativ auf. Wo in der Herr der Ringe-Trilogie traditionelle und moderne Filmtricks elegant zusammenlaufen, verlässt sich sich Der Hobbit: Eine unerwartete Reise zu sehr auf den Computer. Keine Figur hat diese kreative Entscheidung so sehr getroffen wie den Bösewicht des Films.

Heute im TV: Der Hobbit: Eine unerwartete Reise läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf VOX. Die Wiederholung folgt am Sonntag um 13:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix streamen.

Der Hobbit hat seinen großen Bösewicht komplett vergeigt

In der Hobbit-Trilogie tritt Azog als großer Widersacher in Erscheinung. Der Ork jagt Bilbo, Gandalf und die 13 Zwerge durch halb Mittelerde. Die Fußstapfen seiner filmischen Vorgänger kann er jedoch zu keiner Sekunde füllen. Das per Motion-Capture-Verfahren zum Leben erweckte Geschöpf sieht viel zu glatt, rund und austauschbar aus.

Besonders bitter: Ursprünglich war geplant, den Bösewicht in der Tradition der Herr der Ringe-Filme auf die Leinwand zu bringen – nämlich mit einem Schauspieler, der sich hinter einer furchteinflößenden Maske versteckt. Nachfolgend könnt ihr euch ein Bild von der albtraumhaften Erscheinung haben, die zuerst für Azog geplant war.

Schlussendlich überzeugten Peter Jackson die praktischen Effekte nicht, sodass die Figur kurzfristig vollständig überarbeitet wurde. Die jetzige Version wird von dem aus Spartacus und The Shannara Chronicles bekannten Manu Bennett gesprochen, der ebenfalls ins Motion-Capture-Kostüm für die digitalen Aufnahmen schlüpfte.



Das Ergebnis war wenig überzeugend und hinterlässt gerade im Hinblick auf die Bilder der ersten Version einige Fragezeichen. Das Gute ist: Die Herr der Ringe-Serie scheint aus dem Fehler gelernt zu haben und wendet sich von den seelenlose CGI-Orks ab. Vom Ergebnis können wir uns ab dem 2. September 2022 auf Amazon Prime überzeugen.

