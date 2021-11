Erleichterung für Herr der Ringe-Fans: Amazon-Serie wiederholt ärgerlichen Hobbit-Fehler nicht

Amazons Herr der Ringe-Serie will offenbar aus einem ganz bestimmten Fehltritt der drei Hobbit-Filme lernen, um bei der Mittelerde-Rückkehr an die alte Stärke der ersten Peter Jackson-Trilogie anzuknüpfen.

Während Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie gemeinhin gefeiert wird, konnten die drei Hobbit-Filme nicht dieselbe Begeisterung in den Mittelerde-Fans wecken. Der Unmut, für den die Prequel-Filme sorgten, hatte vielerlei Gründe. Einen davon wird die neue Amazon-Serie, die am 2. September 2021 erscheint, nun aber zum Glück wohl (trotz unheilvollen Figuren-Rückkehrern aus Der Herr der Ringe) nicht wiederholen.



Amazons Der Herr der Ringe-Serie hat "echte Orks"

Erinnert ihr euch noch an die glaubhaften Orks, Goblins und Uruk-hais, die in allen drei Herr der Ringe-Filmen in unterschiedlichen Graden der Grässlich- und Hässlichkeit unseren Helden zusetzten? Sicherlich. Und erinnert ihr euch an die fürchterlichen CGI-Orks, die als seelenlose Computer-Animationen, den Hobbit bevölkerten? Vielleicht. Und wenn dann wahrscheinlich nur mit negativen Gefühlen.

© Warner Herr der Ringe-Uruk-hai Lurtz vs. Hobbit-Ork Azog

Es mag mit fortschreitender Technik immer einfacher sein, Kreaturen wie Orks digital am Computer zu erschaffen. Aber überzeugende Figuren mit echtem Charakter lassen sich immer noch am besten mit Make-up und Masken zum Leben erwecken. Das weiß offenbar auch Amazon, wie Fellowship of Fans (deren Leaks sich zuletzt meist als hieb- und stichfest erwiesen) im Zusammenhang mit der kommenden Herr der Ringe-Serie erfahren hat.

Es hört sich so an, als wenn die meisten Orks der große Fantasy-Serie mit Prothesen und praktischen Effekten erschaffen wurden. Offenbar wurde viel Zeit und Geld für den Realismus der Orks aufgebracht, um würdige Auftritte der Schergen des Bösen in der Herr der Ringe-Rückkehr zu gewährleisten.

Eine Schlacht mit Orks erwartet uns in der Herr der Ringe-Serie

Das muss natürlich nicht heißen, dass die Amazon-Serie ganz auf Computer-Effekte bei den Orks verzichtet. Gerade wenn wir einen Blick auf die zweite Information, die im Zusammenhang mit Orks bei Fellowship of Fans durchgesickert ist, werfen: Denn es soll eine Schlacht zwischen Menschen und Orks in Staffel 1 geben.

© Warner In Der Herr der Ringe tragen Orks und Goblins echte Masken

Es wurde nämlich eine große Kampfszene zwischen den Kämpfern von Númenor und Ork-Armeen gedreht. Aber selbst wenn die schiere Masse an orkischen Gegner bedeutet, dass der Hintergrund aller Wahrscheinlichkeit auch mit ein paar computeranimierten Monstern angereichert wird, sind "echte" Orks in den vorderen Reihen jetzt schon als Gewinn zu werten. Denn sie geben dem Gegner ein richtiges Gesicht.

Das hat in Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie ganz exzellent funktioniert. Warum also nicht zu alter Stärke zurückkehren? Wir jedenfalls sind bereit, in einem Jahr bei Amazon wieder auf Orks zu treffen, die ein echtes Profil mitbringen - samt spitzen Zähnen, schlackernden Ohren und allen erdenklichen Kontaktlinsen-Farben.

