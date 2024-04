Der Joker 2-Titel erklärt und wie ihr Folie à deux richtig aussprecht

Die heiß erwartete DC-Fortsetzung Joker 2: Folie à deux trägt einen Titel, hinter dem sich mehr verbirgt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Darin steckt ein Versprechen für den gesamten Film.

Der erste Joker 2-Trailer ist endlich erschienen und lässt Joaquin Phoenix und Lady Gaga als Clowns-Duo auf die Welt los. Wer maximal (wenn überhaupt) auf sein Schulfranzösisch zurückgreifen kann, dürfte beim Zusatztitel allerdings ins Schleudern geraten, weshalb wir die Aussprache von und Bedeutung hinter dem Titel Joker 2: Folie à deux genauer erklären wollen.

Doppelte Bedeutung: Was steckt hinter dem Joker 2-Titel Folie à deux?

Nach dem Milliarden-Kinohit Joker schließt die Fortsetzung direkt an den Vorgänger an: Nach seinem Mord vor laufender Kamera ist der mental alles andere als gesunde Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) in Gothams Psychiatrie gelandet. Das Arkham Asylum ist auch der Ort, an dem er auf eine gewisse Harley Quinn (Lady Gaga) trifft.

Wer den französischen Zusatztitel von Joker 2 ins Deutsche übersetzt, bekommt schon eine ziemlich gute Erklärung und Vorstellung davon, worum es im DC-Sequel gehen wird: "Wahnsinn zu zweit" lautet die buchstäbliche Übersetzung von "Folie à deux" und verweist darauf, dass beide Hauptfiguren mit ihrer geistigen Gesundheit zu kämpfen haben. Der Begriff geht allerdings noch tiefer.

Warner Geteilter Wahn in Joker 2: Folie à deux

Folie à deux hat nämlich noch eine zweite, klinische Bedeutung: In der medizinischen Fachsprache wird die französische Phrase international verwendet, um eine sogenannte induzierte wahnhafte Störung zu beschreiben. Das ist eine Geistesstörung, bei der ein Partner den anderen mit seiner Psychose "ansteckt", sodass dieser die Wahnvorstellungen ganz oder teilweise übernimmt und ein Realitätsverlust für beide stattfindet.

Erstmals geprägt wurde der Fachbegriff Folie à deux 1877 von den französischen Ärzten Ernest-Charles Lasègue und Jules Farlet in ihrem gleichnamigen Buch *. Im deutschen Raum nannte man die Störung laut Psychosoziale Gesundheit vor dem 20. Jahrhundert noch "infektiöses Irresein".

Heißt das also, der Joker wird in seiner Fortsetzung Harley Quinn mit seinem Wahn anstecken? Oder erwartet uns ein Twist, dass die Psychose im Sequel in Wahrheit von seiner neuen Freundschaft ausgeht? Screen Rant ist sich nach dem Trailer jedenfalls sicher, dass der Titel jetzt schon verrät, dass die Musical-Szenen in Joker 2 geteilte Wahnvorstellungen sein werden.

Wie spricht man den Joker 2-Titel überhaupt aus?

Wenn ihr euch jetzt schon vor der Blamage an der Kinokasse fürchtet, euch aber trotzdem nicht mit einem "Zwei Tickets für Joker 2" begnügen wollt, ist das kein Problem. Hier eine kleine Aussprache-Hilfe, für all diejenigen, die des französischen Zungenschlags nicht ganz so mächtig sind.

Warner Joker 2: Folie à deux mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix

In Lautschrift sehen die Aussprache-Regeln für Folie à deux im Deutschen wie folgt aus:

[fɔˈli aˈdø]

Wer davon eher noch verwirrter ist, kann es aber auch mit unserer folgenden "deutschen Schreibweise" von Folie à deux probieren:

Fohlie ah döh.

"Folie" reimt sich dabei auf (Angelina) Jolie, "à" ist der Ahhh-Laut, den ihr beim Zahnarzt macht und "deux" hat den Ö-Ton, der auch in "böse" steckt. Wer immer noch unsicher ist, kann sich natürlich auch ein (korrektes) Ausprache-Video ansehen:

Was kann da beim Kinobesuch noch schiefgehen? Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob Arthur Fleck und Harley Quinn den Begriff ebenfalls in den Mund nehmen oder sich doch ganz ihrer geteilten Psychose ergeben. Joker 2: Folie à deux startet am 3. Oktober 2024 in den deutschen Kinos. Bonne chance!

