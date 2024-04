Verstörender Milliarden-Hit kehrt zurück: Erstes Joker 2-Video reißt direkt Abgründe auf

Der letzte Joker-Film hat über eine Milliarde Dollar eingespielt. Dieses Jahr kommt Teil 2 mit Lady Gaga. In wenigen Stunden kommt der erste Trailer für den DC-Film.

Nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 löste der Joker-Film mit Joaquin Phoenix starke Diskussionen aus und erhitzte viele Gemüter mit seiner kontroversen Art. An den Kinokassen schlug der Film von Hangover-Regisseur Todd Phillips schließlich ein wie eine Bombe. Weltweit spielte Joker über eine Milliarde Dollar ein, weshalb wenig überraschend eine Fortsetzung angekündigt wurde.

Die startet dieses Jahr mit dem Titel Joker 2: Folie à deux im Kino und verspricht eine mutige Neuerfindung des ersten Teils. Neben Lady Gaga als Harley Quinn wird der nächste DC-Film rund um den ikonischen Batman-Bösewicht ein Musical!

Heute Nacht wird um 3:30 Uhr deutscher Zeit der erste Trailer für Joker 2 veröffentlicht. Als Vorbereitung gibt es ein gewohnt verstörendes Video mit Joaquin Phoenix in der Rolle, die ihm einen Oscar einbrachte.

Schaut hier das neue Video aus Joker 2:

Joker 2: Folie à deux - Trailer-Tease (English) HD

Milliarden-Hit von DC kehrt zurück: Darum geht es in Joker 2

Die genaue Handlung der Joker-Fortsetzung wurde noch nicht enthüllt. Teile davon sollen in Arkham Asylum spielen. Hier lernt Arthur Fleck nach seiner Unterbringung am Ende von Teil 1 womöglich Harleen Frances Quinzel aka Harley Quinn kennen. Fest steht auch, dass Joker 2 Musical-Passagen haben wird.

Wann startet Joker 2 im Kino?

Joker 2: Folie à Deux läuft hierzulande ab dem 3. Oktober 2024 auf der großen Leinwand. Neben Joaquin Phoenix und Lady Gaga sind in dem Psychothriller-Drama-Mix unter anderem Zazie Beetz (Deadpool 2), Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) und Catherine Keener (Get Out) zu sehen.

Die Fortsetzung hat in den USA auch schon das R-Rating als Altersfreigabe bekommen, was trotz der musikalischen Einlagen eine düstere, brutale Fortsetzung verspricht. Den ersten Joker-Teil könnt ihr zurzeit nirgends in einer Streaming-Flat streamen. Bei Amazon Prime gibt's den Film zum Leihen oder Kaufen.