Der Joker im neuen Justice League: Schlägt er Robin tot und zündet ihn an?

Zack Snyder hat eine Theorie zu Robins Tod durch den Joker befeuert. Ist das ein erster Hinweis auf Jared Letos Rolle im Snyder-Cut von Justice League?

Sehr überraschend wurde vor wenigen Wochen bekannt, dass Jared Leto als Joker zurückkehrt. Im neuen Snyder-Cut von Justice League wird der DC-Bösewicht einen Auftritt bekommen. Wie der aussieht, steht zurzeit aber noch in den Sternen.

Vielleicht will Regisseur Zack Snyder mit der Rückkehr des Suicide Squad-Schurken einen Bogen zu seinen bisherigen DCEU-Beiträgen schlagen. Vor allem der Tod von Robin, der bisher nur grob angerissen wurde, könnte im Snyder-Cut durch den Auftritt des Jokers dann nochmal eine spannende Rolle spielen.

Zack Snyder befeuert Theorie um Robins Tod durch den Joker

Im DCEU wurde der Tod von Robin nur kurz in Batman v Superman: Dawn of Justice angedeutet. Hier ist der Anzug des Batman-Sidekicks in den Hallen von Wayne Manor als tragisches Andenken zu sehen. Die Graffiti-Beschmierung lässt keinen Zweifel daran, dass Robin vom Joker getötet wurde.

Wie Comic Book berichtet, hat Zack Snyder jetzt nochmal eine brutale Theorie rund um den Tod von Robin im DCEU befeuert. Auf seiner bevorzugten Social-Media-Plattform Vero hat der Regisseur einem Beitrag sein Like verpasst, der Robins Ableben als Theorie schildert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Batman-Gefährte soll vom Joker auf dem Wayne Manor zu Tode geprügelt und anschließend angezündet worden sein. Deswegen soll das Anwesen auch so heruntergekommen aussehen.

Auch wenn ein Like von Zack Snyder von einer Bestätigung dieser Theorie weit entfernt ist, lässt sich doch eine deutliche Tendenz erkennen. Vor einer Weile bestätigte der Regisseur beispielsweise auch, dass es in seinem kommenden Snyder-Cut einen Hinweis zum Schicksal von Robin geben wird.

Bekommen wir im Snyder-Cut Robins Tod durch den Joker zu sehen?

Hier kann jetzt Jared Letos Rückkehr nochmal ins Spiel kommen. Womöglich dreht Zack Snyder mit dem Joker neue Szenen, um das brutale Schicksal von Robin zum Beispiel als Rückblende zu zeigen.

Dieser Ansatz würde auch dazu passen, dass Synder Batman nochmal in ein düsteres, hartes Licht rücken will. Während Ben Afflecks Version des DC-Helden in Batman v Superman: Dawn of Justice sehr ernst eingeführt wurde, musste sein Batman in der Kinofassung von Justice League immer wieder lockere Sprüche klopfen.

Schaut den ersten Trailer zum neuen Justice League!

Zack Snyder’s Justice League - Trailer (English) HD

Diese witzigeren Szenen mit dem Dunklen Ritter sind durch Nachdrehs von Joss Whedon entstanden, der Justice League allgemein einen leichteren, zugänglicheren Ton verleihen sollte.

Wenn der Regisseur den Tod von Robin nochmal aufgreifen und dessen brutale Ermordung durch den Joker auf dem Anwesen der Waynes zeigen sollte, würde Batman im Snyder-Cut auf jeden Fall nochmal einen tragischeren, gebrocheneren Anstrich bekommen.

Schon 2017 sprach Zack Snyder gegenüber IGN darüber, dass ihm die Hintergrundgeschichte eines toten Robin helfen würde, um seine Version von Batman besser zu zeichnen:

In meinen Augen ist Robin 10 Jahre zuvor bei einer Begegnung mit einem jungen Joker gestorben. Es gab also eine unterhaltsame Hintergrundgeschichte, mit der man spielen konnte. Ich hatte das Gefühl, dass es um die Idee von Verlust und Opfer geht.

Auf seltsame Weise hatte er alles geopfert, um Batman zu sein. Er hat nicht wirklich ein Leben außerhalb der Höhle. Ich dachte, dass die Einbeziehung von Robin, einem toten Robin, uns helfen würde zu verstehen, dass er auf einer kleinen Reise war.

© Warner Bros. Robins Anzug in Batman v Superman: Dawn of Justice

Offenbar scheint den Regisseur diese Idee einer Robin-Hintergrundgeschichte nicht loszulassen. Gut möglich, dass Jared Letos Joker das letzte exzessive Puzzleteil ist, um den tragischen Tod des Batman-Gefährten in der neuen Fassung von Justice League zu verwirklichen.

In den USA soll der neue Justice League in der ersten Jahreshälfte 2021 bei Warners Streamingdienst HBO Max erscheinen. Infos zur Veröffentlichung in Deutschland gibt es momentan noch nicht.

Wollt ihr den Tod von Robin durch den Joker im Snyder-Cut von Justice League sehen?