Der Joker von Stranger Things: Staffel 4-Star brachte Millie Bobby Brown zum Weinen und beschimpft andere Stars

Der Darsteller des großen Bösewichts aus Staffel 4 löste am Stranger Things-Set einiges Unwohlsein aus. Damit erinnert er fast ein wenig an Joker-Schauspieler Jared Leto.

Achtung, Spoiler zum Ende von Stranger Things Staffel 4, Teil 1: In Staffel 4 von Stranger Things wird mit Vecna (Jamie Campbell Bower) der womöglich schlimmste Bösewicht der Netflix-Serie eingeführt. Dessen Darsteller steckte viel Energie in seine Rolle und beleidigte etwa seine Co-Stars. Das Resultat war so erschreckend, dass er Millie Bobby Brown (Eleven) zum Weinen brachte.

Staffel 4-Bösewicht Vecna verbreitet Angst am Stranger Things-Set

Das offenbarte Bower im Gespräch mit IGN .

[Um in die Rolle zu finden,] sagte ich vor [der Szene] leise ein paar ziemlich gemeine Dinge über meine Kolleg:innen. [...] Als Millie Bobby Brown mich bei den Proben sah, fing sie an zu weinen.

Bowers Interviews verdeutlichen seinen Aufwand für die Rolle. Laut Variety sei er "um 2 Uhr nachts durch die Straßen von Atlanta gelaufen und habe mit sich selbst geredet". Damit erinnert er fast ein wenig an Joker-Darsteller Jared Leto. Die Mühe ist womöglich gerechtfertigt, immerhin handelt es sich um einen der größten Stranger Things-Bösewichte.

Vorsicht, Spoiler zum Bösewicht Vecna.

Denn gerade mit Millie Bobby Browns Figur Eleven verbindet Vecna eine gemeinsame Vergangenheit, die Bowers Figur zu einem besonders furchteinflößenden Fiesling macht. Sie hat einige sehr unterschiedliche Seiten, ist schmeichelhaft-manipulativ, aber auch unendlich hasserfüllt. Für diese Komplexität lohnt sich vielleicht das ein oder andere Selbstgespräch.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Vecna?