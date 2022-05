XXL-Besetzung in Stranger Things Staffel 4: Daher kennt ihr die neuen Stars der Netflix-Serie

In der 4. Staffel Stranger Things expandiert der Cast der Netflix-Serie und stellt 10 wichtige neue Schauspieler:innen vor. Woher ihr sie kennt und wen sie spielen, erfahrt ihr hier.

Die 4. Staffel des Netflix-Hits Stranger Things erzählt ein episches Abenteuer, das sich von Hawkins über Kalifornien bis hin nach Russland erstreckt. Und mindestens genauso episch ist auch die Besetzung der neuen Folgen, die seit 27. Mai 2022 bei Netflix streamen. Neben der Rückkehr von Eleven (Millie Bobby Brown) und Co. erwarten euch 10 wichtige neue Charaktere, die wie euch hier einmal näher vorstellen. Einige Cast-Neuzugänge kommen euch sicherlich bekannt vor.

Stranger Things Staffel 4: Das sind die neuen Netflix-Stars der Besetzung

Die Besetzung der 4. Staffel Stranger Things ist riesig und überrascht mit zahlreichen neuen Charakteren. Die wichtigsten neuen Stars haben wir euch hier einmal in Kurzform aufgelistet. Weiter unten findet ihr ausführlichere Charakterbeschreibungen und woher ihr die Darsteller:innen vielleicht schon kennt.

Im Verlauf der ersten 7 Folgen von Stranger Things Staffel 4 gibt es natürlich noch viele weitere neue Figuren zu bestaunen. Wir haben uns hier auf die 10 wichtigsten Neuzügänge beschränkt.

Stranger Things Staffel 4 Cast: Joseph Quinn spielt Eddie Munson

Der heimliche Star der 4. Staffel Stranger Things ist Neuzugang Eddie Munson. An der Hawkins High wir der Metal-Nerd als Loser und Außenseiter angesehen. Für die Nerds an der Schule jedoch ist er ein Idol. Er leitet den Höllenfeuer-Club und und führt als Dungeon Master durch aufregende Dungeons & Dragons-Partien.

© Netflix Eddie Munson in Stranger Things

Als Eddie Zeuge eines grausamen und übernatürlichen Verbrechens durch das Upside Down-Monster Vecna wird, gerät er unter Mordverdacht und muss die Flucht ergreifen. Dabei ist Eddie auf die Hilfe seiner Nerd-Freunde Dustin (Gaten Matarazzo) und Mike (Finn Wolfhard) angewiesen.

Der britische Schauspieler Joseph Quinn ergatterte seine erste größere Serienrolle in der BBC-Serie Dickensian. Serienfans könnten ihn zudem als Enjolras aus dem BBC-Dreiteiler Les Misérables oder aus dem Historiendrama Catherine the Great kennen.

Darin spielte er an der Seite von Helen Mirren den russischen Prinzen Paul. Aufmerksame Fantasy-Fans haben Joseph Quinn vielleicht auch schon in Game of Thrones entdecken können. In der Staffel 7-Folge Kriegsbeute trat er als Stark-Soldat Koner in Erscheinung.

Stranger Things Staffel 4 Cast: Tom Wlaschiha spielt Dmitri Antonov aka Enzo

Dmitri Antonov ist ein korrupter Gefängniswärter aus Russland, der sich mit dem Gefangenen Jim Hopper (David Harbour) anfreundet und ihm zur Flucht verhelfen will. Er ist die einzige Person, der Hopper vertrauen kann. Unter dem Namen Enzo tritt Antonov mit Joyce Byer (Winona Ryder) in Kontakt. Denn sie soll den Fluchtplan finanzieren.

© Netflix Hopper und Antonov in Stranger Things Staffel 4

Die Filmographie des deutschen Schauspielers Tom Wlaschiha hier aufzulisten, würde eindeutig den Rahmen dieses Artikels sprengen. Nicht unerwähnt soll aber seine wohl prominenteste Rolle bleiben. Als Jaqen H'ghar in Game of Thrones wurde er international bekannt. Aktuell ist er auch in der Sky-Serie Das Boot als Gestapo-Chef Hagen Forster zu sehen.

Stranger Things Staffel 4 Cast: Eduardo Franco spielt Argyle

Nach dem Umzug nach Kalifornien hat Jonathan Byer (Charlie Heaton) einen neuen besten Freund gefunden. Argyle ist Lieferant für Surfer Boy Pizza, der sich gelassen und meist bekifft durch das Leben treiben lässt. Er hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht und lockert mit seiner positiven Ausstrahlung jede noch so angespannte Situation auf.

© Netflix Stranger Things-Neuzugang Argyle

Argyle wird von Eduardo Franco gespielt, der für Netflix-Fans kein Unbekannter sein sollte. In der kurzlebigen Mockumentary American Vandal war er in Staffel 1 als Spencer Diaz zu sehen. Seine markante Haarpracht könnte euch zudem in der Komödie Booksmart aufgefallen sein, wo er als Theo zu sehen war.

Stranger Things Staffel 4 Cast: Mason Dye und Grave Van Dien spielen Jason und Chrissy

Jason und Chrissy sind das Power Couple der Hawkins High. Chrissy ist Cheerleader und extrem beliebt. Er ist Star der Basketballmannschaft, attraktiv und kann die Menschen mit emotionalen Ansprachen für sich begeistern. Nach einem grausamen Verbrechen setzt Jason alles daran, um den Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen und spannt ganz Hawkins in seinen Rachefeldzug mit ein.

© Netflix

Der Schauspieler Mason Dye trat vor Stranger Things in Serien wie Finding Carter, Bosch und Teen Wolf in Erscheinung. Seine Stranger Things-Partnerin Grace Van Dien könnte euch aus den Serien Greenhouse Academy oder The Village bekannt vorkommen. Darüber hinaus war sie in den True Crime-Drama Charlie Says als Schauspielerin und Manson Family-Opfer Sharon Tate zu sehen.

Stranger Things Staffel 4 Cast: Robert Englund spielt Victor Creel

Als die Hawkins-Kids mehr über die Kreatur Vecna herausfinden wollen, stoßen sie auf die Legende von Victor Creel. Dieser soll in den 1950er Jahren seine Frau und Kinder brutal ermordet haben und schlitzte sich anschließend die Augen auf. Mittlerweile sitzt er im Pennhurst Mental Hospital ein, wo ihm Nancy und Robin einen Besuch abstatten.

© Netflix

Für die Besetzung von Victor Creel konnte Stranger Things eine echte Horror-Legende an Bord holen. Robert Englund ging als Freddy Krueger in die Genre-Historie und spielte abseits der Nightmare on Elm Street-Reihe in zahlreichen weiteren Horrorfilmen mit. Auch wenn sein Auftritt in Staffel 4 kurz ausfällt, hinterlässt er bleibenden Eindruck. Dass seine Figur in Verbindung mit dem Freddy Krueger-ähnlichen Monster Vecna steht, ist ein netter Bonus für Fans.

Stranger Things Staffel 4 Cast: Jamie Campbell Bower spielt einen namenlosen Wärter

Der im Abspann nur als Friendly Orderly benannte und im Vorfeld als Peter Ballard angekündigte Charakter taucht in Rückblenden zu Elevens Vergangenheit in Dr. Brenners Labor auf. Hier kümmert er sich als Wärter um die zahlreichen Kinder, an denen herumexperimentiert wird. Wer er wirklich ist und wo er sich in der Gegenwart der Serie befindet, ist eines der vielen Rätsel in Staffel 4.

Der mysteriöse Pfleger wird von Jamie Campbell Bower gespielt, der Harry Potter-Fans sicher bekannt vorkommen sollte. Denn in den Filmen Wizarding World spielte er den jungen Gellert Grindelwald. Serien-Fans ist er als König Arthur aus der Serie Camelot bekannt. Außerdem wirkte er u.a. in den Twilight-Filmen aus Caius mit und spielte in Chroniken der Unterwelt - City of Bones die Rolle des Jace.

Stranger Things Staffel 4 Cast: Nikola Djuricko spielt Yuri

Yuri lernen wir als zwielichtigen und unberechenbaren Schmuggler kennen, der begehrte Güter aus den USA nach Russland schmuggelt – wie zum Beispiel schmackhafte und verbotene Erdnussbutter. Er soll Hopper aus Russland nach Alaska bringen und verlangt dafür von Joyce eine Stange Geld.

Der serbische Schauspieler Nikola Djuricko ist außerhalb seines Heimatlandes nicht allzu bekannt. Kennen könntet ihr ihn jedoch aus Angelina Jolies Regiearbeit In the Land of Blood and Honey als Darko. Serienfans könnten ihn bereits in der 1. Staffel Genius oder der 2. Staffel der Sci-Fi-Serie For All Mankind entdeckt haben.

Stranger Things Staffel 4 Cast: Logan Riley Bruner spielt Fred Benson

Ein weiterer neuer Charakter in Staffel 4 ist Fred Benson. Er hat die Ausstrahlung eines prototypischen Nerds und arbeitet für die Schulzeitung der Hawkins High, der The Weekly Streak. Gemeinsam mit Nancy Wheeler untersucht er die neuen mysteriösen Vorfälle in Hawkins. Bald wird Fred mit einem tragischen Unglück konfrontiert, das er zu vergessen versuchte.

Vor seiner Besetzung in Stranger Things hatte der Schauspieler Logan Riley Bruner kleinere Gastauftritte in den Netflix-Serien Orange Is the New Black und Unbreakable Kimmy Schmidt oder auch der Amazon-Serie The Marvelous Mrs. Maisel. Neben einer Rolle in dem Musikdrama Vox Lux trat er auch in den Netflix-Filmen Alex Strangelove und Nur die halbe Geschichte auf.

Stranger Things Staffel 4 Cast: Amybeth McNulty spielt Vickie

Die Schülerin Vickie ist vielleicht keine zentrale Figur der 4. Staffel dafür aber eine wichtige Person ins Robins Leben. Denn Robin ist heimlich verliebt in ihre Mitschülerin und Schulbandkollegin. Zudem könnte Netflix-Fans das Gesicht von Vickie ziemlich vertraut vorkommen. Gespielt wird sie von Amybeth McNulty, dem Star der kanadischen Dramaserie Anne with an E.

Welcher Neuzugang hat euch in Stranger Things Staffel 4 am besten gefallen?