Der krasseste Gerard Butler-Film neu bei Amazon: In Deutschland traut man sich bis heute nicht, die unzensierte Version zu zeigen

Jetzt bei Amazon: Gerard Butler hat in seiner Karriere ein paar wahnwitzige Filme gedreht, aber nichts schlägt den Sci-Fi-Fiebertraum Gamer. Bis heute gibt es keine unzensierte, deutsche Version – trotz 3 verschiedener Fassungen.

Der Actionfilm Gamer ist wie das Internet selbst: komplett wahnsinnig. In dem Kaugummi-und-Latex-Kracher schießt sich Gerard Butler durch eine tödliche Online-Spielewelt. Die ultrabrutale Action war aber zu viel fürs deutsche Gemüt Ende der 2000er Jahre und er kam in einer gekürzten FSK-18-Fassung ins Kino. Ab heute könnt ihr Gamer in dieser Version bei Amazon Prime Video im Abo streamen.

Bis heute gibt es trotz mehrerer Versionen keine völlig unzensierte, deutsche Version – und Schuld sind zu laute Genickbrüche.

Von Gamer mit Gerard Butler gibt es 3 deutsche Versionen – bei Amazon Prime Video streamt nicht die krasseste

Die Handlung von Gamer ist so simpel wie erschütternd: Ein Milliardär erfindet ein perfides Online-Spiel, in dem zu Tode verurteile Sträflinge von sogenannten Gamern gesteuert werden. Die Häftlinge treten real gegeneinander an und schießen sich gnadenlos über den Haufen. Kable (Gerard Butler) wird von dem Teenager Simon (Logan Lerman) fremdgesteuert – und zwar so erfolgreich, dass seine Begnadigung zum Greifen nahe ist.

Bei den modernen Gladiatorenkämpfen brechen die Knochen, fliegen die Körperteile und vermischen sich Schweiß, Blut und Geschrei. Das ist selbst fürs Regie-Duo Mark Neveldine und Brian Taylor (Crank) ein neues Maß an abgedrehter Grausamkeit. Denn es bleibt nicht nur beim Arena-Shooter. Menschen werden ebenso in perverse Die Sims-Verschnitte gesteckt, wo Gamer sie einander malträtieren und peinigen lassen.

Universum Film Gamer: Amber Valetta und Gerard Butler

Schnittberichte dröselt das Fassungs-Chaos von Gamer auf. Aus Angst, der Film müsse fürs Kino kurzfristig geschnitten werden, wurde er vom deutschen Verleiher Universum Film schon vorne weg um 20,8 Sekunden gekürzt. Diese FSK-18-Kinoversion könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video streamen.

Später wurde eine FSK-16-Version auf DVD herausgebracht, bei der ganze 8 Minuten und 33 Sekunden fehlten. Die krasseste Version gibt es in Deutschland nur auf Blu-ray. Sie wird als "ungeschnitten" angepriesen. Allerdings stimmt das nur für den englischen Originalton. Für die deutsche Tonspur wurden nämlich ein paar zu laut knackende Genickbrüche abgemildert.

Die drei Fassungen von Gamer im Überblick:

FSK-18-Kinofassung (20,8 Sekunden gekürzt) – bei Amazon Prime Video streamen *



* FSK-16-Fassung (8 Minuten und 33 Sekunden gekürzt)

Ungeschnittene FSK-18-Fassung (mit abgemilderter deutscher Tonspur) – auf Blu-ray zu kaufen*

Bis heute gibt es keine deutsche Fassung von Gamer, in der die komplette Härte des Originals übernommen wurde.

