Der nächste Superstar fürs MCU? Thor 4 will Christian Bale

Thor 4: Love and Thunder vollbringt nicht nur das Kunststück, Natalie Portman ins MCU zurückzuholen. Auch Batman-Darsteller Christian Bale soll sich dem Cast anschließen.

Erst gestern berichteten wir, dass die Dreharbeiten zum vierten Thor-Film im Sommer starten sollen, da erreicht uns die nächste spannende Neuigkeit. Dieses Mal handelt es sich um eine Casting-Meldung, die Collider gestern Abend exklusiv verkündete: Christian Bale befindet sich in Verhandlungen für eine Rolle in Thor 4: Love and Thunder.

Christian Bale: Nach Batman kommt Thor 4

Offiziell bestätigt ist an diesem Punkt zwar noch nichts. Dennoch stützt ein weiterer Bericht vom Hollywood Reporter den Scoop. Es sieht also ganz so als, als hätte der nächste Superstar seinen Weg ins Marvel Cinematic Universe gefunden. Welche Rolle Christian Bale genau übernimmt, ist noch nicht bekannt. Aufgrund seiner Popularität sollte sein Part bestimmt nicht allzu klein ausfallen.

Das Casting von Christian Bale wäre definitiv ein großer Coup - nicht nur für Thor 4: Love and Thunder, sondern allgemein für das MCU. Bereits seit Jahren beeindrucken die Marvel-Filme mit aufwendigen Spezialeffekten und epischen Geschichten, genauso wie mit einer beachtlichen und stetig wachsenden Riege an Schauspielern, die die legendären Comicfiguren auf der großen Leinwand zum Leben erwecken.

Dennoch ist gerade in jüngster Vergangenheit eine deutliche Steigerung der Starpower festzustellen, spätestens seit Angelina Jolie für Eternals gecastet wurde. Wenn nun Christian Bale möglich ist, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und George Clooney in einem Marvel-Film sehen.

Taika Waititi kehrt mit Thor 4: Love and Thunder als Regisseur und Drehbuchautor ins MCU zurück. Zuvor inszenierte er u.a. den dritten Teil der Thor-Reihe. In diesem tauchte auch Tessa Thompson zum ersten Mal als Valkyrie auf. Gemeinsam mit Natalie Portman und Chris Hemsworth gehört sie nun auch zum Hauptcast von Teil 4.

Thor 4: Love and Thunder startet am 28. Oktober 2021 in den deutschen Kinos.

Was glaubt ihr, welche Rolle Christian Bale in Thor 4: Love and Thunder spielt?