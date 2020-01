Natalie Portmans Rückkehr zu Thor: Der Termin für die Dreharbeiten steht

Marvels Donnergott wird einen vierten Film erhalten. Regie führen wird dafür wie schon bei Thor 3 Taika Waititi. Der verriet jetzt, wann die Dreharbeiten beginnen sollen.

Thor alias Chris Hemsworth ist einer der wenigen Ur-Avengers, der uns im MCU noch erhalten geblieben ist. 2021 haben wir in Thor 4: Love and Thunder hoffentlich eine wie versprochen liebevolle Verabredung mit dem Donnergott der Superhelden. Auch Natalie Portmans Jane Foster wird in Teil 4 zurückkehren, sogar in einer extrem wichtigen Rolle. Jetzt verriet Regisseur Taika Waititi, wann die Dreharbeiten zu Thor 4 starten sollen.



Thor 4: Love and Thunder: Die Kameras laufen ab August 2020

Bislang wussten wir dank einiger Andeutungen seitens Hauptdarsteller Chris Hemsworth, dass die Dreharbeiten irgendwann Mitte 2020 starten sollten. In einem Interview mit Variety auf dem roten Teppich der BAFTAs sprach Waititi nun etwas genauer über den Drehstart.



Waititi zufolge soll der Startschuss für den (zumindest dem Poster zufolge) sehr 80er-Jahre-mäßig angehauchten 4. Thor-Film im Sommer fallen. Allerdings scheint noch nichts wirklich festzustehen, zumindest hören sich die Aussagen Waititis noch sehr nach groben Schätzungen an:

Also, vermutlich verlagern wir die Produktion etwa im April nach Sydney, denke ich mal. Und dann beginnen wir mit den Dreharbeiten wahrscheinlich im August oder so. Schätze ich.

Unsichere Planung bei Thor 4: Australiens Buschfeuer bedrohen die Dreharbeiten

Was Waititi aber nicht unerwähnt lassen konnte, ist ein großer Unsicherheitsfaktor: Derzeit wüten in Australien gewaltige Buschfeuer. Die Nachwirkungen der Katastrophe bekommen selbst die Inselnachbarn in Neuseeland, Taika Waititis Heimatland, zu spüren. Australien befindet sich daher im absoluten Ausnahmezustand, und aktuell ist nicht abzusehen, wie weitreichend die Folgen der Brände sein werden.



Waititi musste daher zugeben, dass er nicht einschätzen kann, ob sich die Buschfeuer auch auf seinen Film auswirken könnten:



Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Was da unten [in Australien] gerade passiert, geht wirklich über den Verstand. Ich lese jeden Tag davon und es scheint immer noch schlimmer zu werden. Es herrscht totales Chaos.



Ob der angedachte Zeitplan für Thor 4: Love and Thunder also eingehalten werden kann, steht noch in den Sternen. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob das Startdatum des 5. November 2021 bestehen bleibt.



Seid ihr schon gespannt auf Taika Waitits Thor 4?