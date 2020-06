Der nächste Thanos in Captain Marvel 2: Fan-Bild zeigt neuen Marvel-Bösewicht

Wer wird der nächste große MCU-Bösewicht nach Thanos? Ein neues Fan-Bild bringt Captain Marvel in der kommenden Fortsetzung mit dem neuen Schurken Galactus zusammen.

In Avengers 4: Endgame ist es den Superhelden durch das große Opfer von Tony Stark gelungen, Thanos am Ende zu bezwingen. Nach dem vorläufigen Höhepunkt des Marvel Cinematic Universe bleibt jetzt die Frage, wer in Phase 4 des MCU in die großen Fußstapfen des übermächtigen Schurken treten könnte.

Ein Name, der zuletzt immer wieder im Zusammenhang mit kommenden MCU-Schurken gefallen ist, deutet auf Galactus hin. Wie Comic Book berichtet, ist jetzt ein neues Fan-Bild aufgetaucht, das Carol Danvers im kommenden Sequel Captain Marvel 2 gegen den Bösewicht in Stellung bringt.

Im Video stellen wir euch alle Highlights aus Avengers 4 nochmal vor

Wer stirbt und wer lebt in Avengers Endgame? | Die Highlights aus Avengers 4

Schaut euch Galactus und Captain Marvel auf Fan-Bild vereint an

Das neue Fan-Bild zu Captain Marvel 2 stammt von dem Instagram-Nutzer marvefx, der auf seinem Account viele verschiedene Entwürfe dieser Art geteilt hat. Sein neustes Werk zeigt ein Poster zu Captain Marvel 2, das Peter Parker aka Spider-Man neben der Superheldin und im Hintergrund Bösewicht Galactus im bedrohlichen Schatten zeigt:

In den Marvel-Comics ist Galactus als Bösewicht zum ersten Mal in Ausgabe 48 der Fantastic Four-Reihe aufgetaucht. Ursprünglich hieß der Schurke Galen of Taa und war der letzte Überlebende eines sterbenden Universums. Durch eine mächtige Stimme, die er absorbierte, wurde Galactus gewissermaßen neu geboren und reist als Verschlinger ganzer Welten mit unstillbarem Hunger durch die Galaxis.

© Marvel Comics Galactus in den Comics

Da das ehemalige Studio 20th Century Fox mittlerweile zu Disney gehört, ist es jetzt möglich, dass Galactus in Zukunft auch ins MCU kommen kann. Falls Galactus wirklich der nächste große Bösewicht nach Thanos wird, dürfte sein erster Auftritt aber schon früher als in Captain Marvel 2 erfolgen.

Die Marvel-Fortsetzung gehört zu Phase 5 des Marvel Cinematic Universe. Der deutsche Kinostart von Captain Marvel 2 ist momentan der 7. Juli 2022.

Wünscht ihr euch Galactus als nächsten großen MCU-Bösewicht nach Thanos?