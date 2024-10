Der neue Christopher Nolan-Film wird revolutionär – und basiert angeblich auf einem Action-Klassiker aus den 80ern

Tom Holland und Matt Damon sind für den neuen Christopher Nolan-Film gesetzt. Nun gibt es ein spannendes Update zur Umsetzung des Projekts. Angeblich erwartet uns jede Menge Hubschrauber-Action.

Anfang des Monats verkündete Universal den Kinostart von Christopher Nolans neuem Film. In zwei Jahren bringt der Regisseur und Drehbuchautor sein nächstes Werk auf die große Leinwand. Allzu viele Informationen sind zu dem Projekt allerdings noch nicht bekannt. Umso spannender gestaltet sich der Blick in die Gerüchteküche.

Seit Ankündigung des Films tauchten die unterschiedlichsten Umschreibungen des möglichen Inhalts auf. Zuerst hieß es, Nolan würde eine Vater-Sohn-Geschichte erzählen. Später wurden Spionage-Thriller und historischer Vampir-Horror als Genre-Rahmen genannt. Das jüngste Gerücht spricht von einem Sci-Fi-Action-Film mit Helikoptern.

Die Handlung des neuen Christopher Nolan-Films könnte sich um zwei Hubschrauberpolizisten drehen

In der jüngsten Ausgabe der Branchenübersicht Production Weekly taucht in einem kurzen Abschnitt der neue Christopher Nolan-Film auf. Der X-Account Christopher Nolan Art & Updates hat einen Screenshot gepostet, dem sich ein besonders interessantes Detail in Hinblick auf die mögliche Handlung entnehmen lässt:

[Der Film] handelt von zwei Hubschrauberpolizisten, mit einem älteren Mentor und einem jüngeren Hauptdarsteller.

Offiziell bestätigt ist diese Umschreibung nicht. Sie passt allerdings zu mehreren Dingen, die bereits über den Film bekannt sind bzw. mit diesem in Verbindung gebracht wurden, angefangen beim Casting von Tom Holland und Matt Damon in den Hauptrollen. Die beiden würden sich perfekt für eine Schüler-Mentoren-Geschichte eignen.

Diese Schüler-Mentoren-Geschichte passt womöglich auch zum allerersten Gerücht zur Handlung des Films, nämlich die Vater-Sohn-Geschichte. Ob die Protagonisten tatsächlich verwandt sind oder nicht: Es zeichnet sich eine Dynamik zwischen zwei männlichen Figuren mit unterschiedlichen Erfahrungswerten ab.

Der Action-Klassiker Das fliegende Auge soll den neuen Film von Christopher Nolan inspiriert haben

Besonders spannend: Auch das Hubschrauberdetail wird von einem Gerücht abgefedert. So soll der neue Nolan in einem futuristischen New York angesiedelt und von dem Action-Klassiker Das fliegende Auge inspiriert worden sein. Der 1983 erschienene Film erzählt von einer Hubschrauberstaffel und einem besonderen Fluggerät.

Blue Thunder heißt der Superhubschrauber im Mittelpunkt von Das fliegende Auge. Gesteuert wird er von Officer Frank Murphy (Roy Scheider), der für das Los Angeles Police Department arbeitet und bei der Verbrechensbekämpfung die Verantwortung über einen jüngeren Kollegen, Richard Lymangood (Daniel Stern), übernimmt.



Hier könnt ihr den Trailer zu Das fliegende Auge schauen:

Blue Thunder - Trailer (English)

Gerade nach dem rastlosen Tenet klingt ein Sci-Fi-Helikopter-Action-Film von Christopher Nolan überaus vielversprechend. Dennoch sei an dieser Stelle erneut betont, dass die Handlungsschnipsel alles andere als bestätigt sind. Allein in den vergangenen drei Wochen hat sich das Genre des Films laut den Gerüchten dreimal gewandelt.

Kein Gerücht, sondern bestätigt: Der neue Christopher Nolan-Film kommt mit einer IMAX-Revolution

Eine gesicherte Information haben wir dennoch gefunden, was dem Projekt etwas mehr Profil verleiht. Wie Variety berichtet, wird Nolan bei der Umsetzung seines neuen Films auf IMAX-Equipment zurückgreifen, das bisher noch nie zum Einsatz kam.

Das verriet IMAX-CEO Richard Gelfond:

Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass Chris [Nolan] bei der Produktion des Films eine neue IMAX-Technologie einsetzen wird – noch nie zuvor verwendete Equipments, die unsere Teams im vergangenen Jahr entwickelt haben.

Nolan gilt als einer der größten Verfechter der IMAX-Erfahrung und gestaltet seine Filme seit längerer Zeit mit einem bewussten Blick auf die Möglichkeiten von IMAX-Kinos. Doch wofür braucht er die neue Technologie? Handelt es sich nur um ein kleines technisches Detail oder eine wegweisende Innovation, die Hollywood verändern wird?

Wenn wir noch einmal ganz kurz spekulieren dürfen: Eine der größten Herausforderungen beim Dreh mit IMAX-Kameras ist deren Größe, gerade bei Action-Szenen. Sollte Nolan bei seinem nächsten Film tatsächlich mit Helikoptern in schwindelerregenden Höhen drehen wollen, käme ihm eine leichtere Ausrüstung sehr gelegen.

Wann startet der neue Christopher Nolan-Film im Kino?

Wie gewohnt hat sich Nolan für sein neues Projekt einen Start im Blockbuster-Sommer gesichert. Der neue Film startet in den USA am 17. Juli 2026 im Kino. Es ist davon auszugehen, dass die Veröffentlichung in Deutschland zeitnah stattfindet.