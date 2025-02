Der neue Jason Statham-Action-Kracher startet in 4 Wochen im Kino: Diesmal kämpft er gegen gefährliche Menschenhändler

Nach The Beekeeper haben sich Jason Statham und Regisseur David Ayer direkt für einen weiteren Action-Film zusammengeschlossen. Der nächste Streifen des Duos hat mittlerweile auch einen deutschen Kinostart.

Ein Jahr nach dem absurden Action-Spektakel The Beekeeper schlüpft Jason Statham in die nächste Rolle als gewöhnlicher Arbeiter, der von seiner knallharten Vergangenheit eingeholt wird. Für A Working Man saß erneut David Ayer auf dem Regiestuhl, um den Star gegen gefährliche Menschenhändler in den Kampf zu schicken.

Neben einem neuen deutschen Trailer steht jetzt auch das deutsche Startdatum für den neuen Statham-Actioner fest.

Neuer Action-Kracher mit Jason Statham startet Ende März in den deutschen Kinos

Hierzulande räumt der Action-Star ab dem 26. März 2025 wieder auf der großen Leinwand auf. Dann startet A Working Man in den deutschen Kinos. Statham spielt darin den Bauarbeiter Levon Cade, der einfach nur ein ruhiges Leben führen will.

Als die Tochter seines Chefs von einem Menschenhändlerring entführt wird, verlässt sich der Protagonist nochmal auf seine Vergangenheit als Soldat, um in den Kampf zu ziehen. Dabei stößt er auf eine größere Verschwörung, die bis zur Regierung reicht.

Schaut hier den deutschen Trailer zu A Working Man:

A Working Man - Trailer (Deutsch) HD

Die Story des Action-Films basiert auf dem Roman Levon's Trade von Autor Chuck Dixon aus dem Jahr 2014. An dem Drehbuch der Adaption war neben Ayer auch Sylvester Stallone beteiligt. Neben Statham sind in A Working Man Stars wie David Harbour (Stranger Things) und Michael Peña (Fantasy Island) vor der Kamera zu sehen.

Auch interessant:

A Working Man könnte absolute Kultszene mit Jason Statham entfesseln

Im Buch kommt außerdem eine denkwürdige Kloszene vor, die Statham als Star des Films in pures Kultmaterial verwandeln könnte. Ob es dazu kommt, erfahren deutsche Fans ab dem 26. März dann im Kino.

Falls ihr bis dahin The Beekeeper nachholen oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr den Film aktuell bei Skys WOW im Abo streamen. Ansonsten steht der Actioner zum Leihen oder Kaufen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime zur Verfügung.