Der neue Matrix 4-Trailer verwirrt: Ist Morpheus der neue Agent Smith?

Matrix Resurrections dürfte der größte Sci-Fi-Mindfuck seit Jahren werden. Der neue Trailer verschmilzt die große Keanu Reeves-Rückkehr mit den ersten drei Filmen der Reihe.

Dass Matrix Resurrections keine gewöhnliche Fortsetzung wird, wissen wir seit einiger Zeit. Der Science-Fiction-Blockbuster mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss fühlt sich wie ein Dialog auf der Metaebene an, wenn wir die gesamte Reihe betrachten. Im vierten Matrix-Film schlummert ein auffälliges Bewusstsein für seine Vorgänger.

Bereits der erste Trailer deutete Szenen an, in denen es so aussieht, als würden Figuren aus dem neuen Film in die alten Geschichten zurückkehren. Der jüngste Einblick in Matrix Resurrections untermauert diesen Eindruck. Hier verschmilzt die gesamte Matrix-Reihe in eine große Montage voller Parallelen inklusive einiger Überraschungen.

Hier könnt ihr den neuen Matrix 4-Trailer schauen:

The Matrix Resurrections - Trailer Deja Vu (English) HD

Der neue Matrix Resurrections-Trailer greift eine Szene aus dem ersten Teil auf und erklärt, dass es sich bei Déjà-vus um Glitches handelt, die passieren, wenn etwas in der virtuellen Welt geändert wird. Kurz darauf erleben wir eine ganze Reihe an Momenten, die sich wiederholen und Parallelen zwischen dem Neuen und dem Alten ziehen.

Ist Morpheus der heimliche Bösewicht in Matrix 4?

Besonders spannend ist, welche Figuren gegenübergestellt werden. In einer Szene nimmt etwa Morpheus den Platz von Agent Smith ein, was die Frage aufwirft, ob er möglicherweise als geheimer Bösewicht des Films auftritt. Kurz darauf fliegt Morpheus jedoch in der gleichen coolen Pose wie Neo im ersten Matrix-Film durchs Bild.

Das Marketing zu Matrix Resurrections ist verwirrend, macht aber definitiv neugierig auf den Film. Zudem blitzt im neusten Trailer für den Bruchteil einer Sekunde Lambert Wilson als gealterter Merowinger auf, von dem wir im bisher veröffentlichten Material noch nichts gesehen haben. Wir dürfen gespannt sein, wo die Reise hingeht.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu Matrix Resurrections mit Keanu Reeves

Matrix Resurrections startet am 23. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.



Mehr im Podcast: Wie gut sind die Matrix-Filme gealtert?

Bevor Matrix 4 in die Kinos kommt, haben wir uns die ersten drei Teile noch einmal angeschaut und darüber im Moviepilot-Podcast Streamgestöber gesprochen.

Wir reden natürlich über Keanu Reeves, vergleichen Trinity und Neo mit Sam und Frodo und prüfen, in welchen Bereichen die Filme gut gealtert sind – und in welchen nicht.

Was glaubt ihr, wie genau der neue Matrix-Film mit den alten zusammenhängt?