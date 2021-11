Matrix 4 mit Keanu Reeves ist "kein weiteres Sequel": Neue Infos zum Sci-Fi-Film stellen Erwartungen auf den Kopf

Was genau ist Matrix Resurrections für ein Film? Laut Co-Autor David Mitchell dürfte die Rückkehr der Sci-Fi-Blockbuster mit Keanu Reeves einige Fans überraschen.

In einem Monat startet Matrix Resurrections in den deutschen Kinos. Trotz Bilder, Trailer und Poster wissen wir bisher sehr wenig über die Handlung des Films. Auf der einen Seite kehren Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss als Neo und Trinity zurück. Auf der anderen Seite verkörpert Yahya Abdul-Mateen II eine neue/junge Version von Morpheus.

Alle Black Friday-Angebote bei Amazon Zu Amazon Jetzt sichern

Ist Matrix Resurrections eine Fortsetzung der ersten drei Teile? Ein Reboot der gesamten Reihe? Oder ein heimliches Remake des ersten Teils mit vertauschten Variablen? Co-Autor David Mitchell, der gemeinsam mit Regisseurin Lana Wachowski und Aleksandar Hemon das Drehbuch schrieb, gibt darauf eine spannende Antwort.

Sci-Fi-Rückkehr mit Keanu Reeves: Matrix 4 stellt die Regeln des Blockbuster-Kinos auf den Kopf

Schon der erste Trailer zu Matrix Resurrections verwirrte. Mitunter wirkten die Bilder, als würden sie vertraute Aufnahmen im Detail nachstellen. Dazwischen blitzten sogar Momente auf, in denen die Figuren aus Teil 4 in die alten Filme einsteigen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Matrix Resurrections anschauen:

Matrix Resurrections - Trailer (Deutsch) HD

Gegenüber der griechischen Wochenzeitung To Vima (via CBR ) verrät Mitchell, dass er Matrix Resurrections bereits im September gesehen hat. "Er ist wirklich gut", versichert er in dem Interview. Seine interessanteste Aussage folgt erst danach:

Ich kann nicht sagen, worum es in dem Film genau geht, aber ich kann erklären, was er nicht ist. Er ist definitiv kein weiteres Sequel, sondern etwas Eigenständiges, das trotzdem alle drei vorherigen Matrix-Filme auf eine raffinierte Art und Weise umfasst.

Mitchell hält sich bewusst vage in seinem Umschreibungen. Schlussendlich gehört das Zitat trotzdem zu den Konkretesten Dingen, die wir bisher über die Ausrichtung von Matrix Ressurections erfahren haben. Ergänzend fügt Mitchell hinzu:

[Der Film] ist ein wunderschönes und seltsames Werk. Ihm gelingen ein paar Dinge, die wir für gewöhnlich nicht in Actionfilmen sehen, was bedeutet, dass er die Regeln des Blockbusters-Kinos untergräbt.

Entschlüsseln können wir die Handlung von Matrix Resurrections damit nicht. Dennoch hört sich das alles sehr vielversprechend an. Der Film scheint keines jener in Nostalgie badenden Franchise-Comebacks zu werden. Stattdessen lassen Mitchells Worte auf einen mutigen Blockbuster hoffen. Von denen gibt es viel zu wenige.

Matrix Resurrections startet am 23. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

Mehr im Podcast: Wie gut sind die Matrix-Filme gealtert?

Bevor Matrix 4 in die Kinos kommt, haben wir uns die ersten drei Teile noch einmal angeschaut und darüber im Moviepilot-Podcast Streamgestöber gesprochen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir reden natürlich über Keanu Reeves, vergleichen Trinity und Neo mit Sam und Frodo und prüfen, in welchen Bereichen die Filme gut gealtert sind – und in welchen nicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Was glaubt ihr, was uns mit Matrix Resurrections erwartet?