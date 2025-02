Der neue Superman David Corenswet war schon letztes Jahr in einem großen Blockbuster zu sehen – aber fast niemand hat es bemerkt

Schon jetzt wartet die Filmwelt gespannt auf David Corenswets ersten Auftritt als Superman. Weitaus weniger Aufmerksamkeit erregte da sein Mitwirken in einem Blockbuster-Hit des letzten Jahres.

Im Juli 2025 sind alle Augen auf ihn gerichtet: David Corenswet. Dann wird er erstmals als Superman im gleichnamigen DC-Blockbuster zu sehen sein und damit in die Fußstapfen von Henry Cavill treten. Schon der Trailer zum heiß erwarteten Reboot von James Gunn stellte am Tag seiner Veröffentlichung einen beeindruckenden Rekord auf.

Diese massive Aufmerksamkeit ist natürlich neu für Corenswet. Trotz größeren Engagements in Serien wie Hollywood und The Politician oder dem Horrordrama Pearl blieb sein Name vermutlich nur bei wenigen Zuschauer:innen hängen. Selbst sein Auftritt in einem der großen Kino-Hits 2024 ging weitestgehend unter.

Vor Superman war David Corenswet im Action-Blockbuster Twisters zu sehen

Twisters, das Sequel zum 1996er-Kracher Twister, mauserte sich im vorigen Jahr mit über 372 Millionen eingespielten US-Dollar zu einem der erfolgreichsten Filme im Kino . Um dessen Stars Glen Powell und Daisy Edgar-Jones entstand sogar ein kleiner Hype, der möglicherweise mitverantwortlich dafür war, dass niemand so wirklich registrierte, dass der künftige Superman ebenfalls darin zu sehen war.



Corenswet übernahm in dem Blockbuster die Rolle des Antagonisten Scott, der auf der Jagd nach Tornados keine Rücksicht auf andere Menschen nimmt und nur seinen Profit im Auge hat. Wer Twisters gesehen und nach dieser Kurzbeschreibung immer noch keinen blassen Schimmer hat, von welcher Figur hier die Rede ist, darf gerne einen Blick auf diese visuelle Erinnerungshilfe werfen:

Corenswet brachte einen Hauch von Superman ans Twisters-Set

Während der Dreharbeiten von Twisters fanden die Vorsprechen für die Superman-Rolle statt, was Corenswet anscheinend am Set des Tornado-Actioners leicht beeinflusste. Das lassen zumindest die Aussagen von Twisters-Regisseur Lee Isaac Chung gegenüber The Hollywood Reporter vermuten:

David ist der Typ Schauspieler, der ein wenig von seiner Figur in sich trägt, während er den ganzen Tag arbeitet. [...] Und als er vom Vorsprechen in L.A. zurückkam, kam er als Superman zurück. Ich sah Clark Kent in der Art, wie er mich anlächelte und wie er mit mir sprach. [...] Ich hatte also so eine Ahnung, dass er die Rolle bekommen haben muss, denn als ich ihn [in diesem früheren Moment] als Superman sah, hat es einfach Klick gemacht. Ich wusste einfach, dass er perfekt für die Rolle sein würde.



Laut Chung ließ eine spezifische Szene in Twisters bereits vorausahnen, dass Corenswet der künftige Superman werden würde. In dieser musste sich der Schauspieler sein Hemd vom Leib reißen, ganz im Stile des DC-Superhelden. Auch wenn er dies als sein Charakter Scott tat, sei Chung überzeugt gewesen, dass Corenswet dabei schon „ein bisschen von Superman im Hinterkopf" hatte.



Ob es auch in James Gunns Superman-Reboot zu der klassischen Hemd-Szene kommt, erfahren wir spätestens zum Kinostart des Films am 10. Juli 2025.

Wenn ihr übrigens David Corenswets Schurken-Auftritt in Twisters sehen wollt, habt ihr aktuell in der Streaming-Flatrate von WOW die beste Gelegenheit dazu.