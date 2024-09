Der neue Superman-Star David Corenswet hat sein Muskel-Training komplett übertrieben: "Habe in keine meiner Hosen gepasst"

Nächstes Jahr tritt David Corenswet als neuer Superman in Henry Cavills Fußstapfen. Beim Training hat er dafür wohl etwas übertrieben, sodass er zuerst knapp 110 Kilo wog.

Wenn David Corenswet 2025 im neuen Superman-Film von James Gunn zu sehen sein wird, muss er in große Fußstapfen treten – oder vielmehr breite Schultern ausfüllen. Nach Henry Cavill, der für die Rolle immer massiv aufgepumpt war, hat der nächste DC-Star wohl auch extrem hart trainiert. Am Ende musste er vor Drehbeginn sogar nochmal ordentlich abnehmen.

David Corenswet passte wegen Superman-Training nicht mehr in seine Hosen

Laut Comic Book Movie war der Schauspieler kürzlich im Manly Things (Sort Of)-Podcast zu Gast. Hier sprach er über das Training für seine Superman-Rolle. Durch den extremen Muskelaufbau wog er anfangs rund 107 Kilo:

Als wir mit den Dreharbeiten begannen, wog ich keine 107 Kilogramm. Bei meinem Maximum lag ich bei 107. Ich passte in keine meiner Hosen. [...] Und dann habe ich langsam abgenommen, bevor wir mit den Dreharbeiten begonnen haben. Ich habe bei etwa 103, 104 mit dem Drehen begonnen … Ich weiß, ich wollte, dass das meine Ausrede ist, um zu sehen, wie es sich anfühlt, so viel Gewicht wie möglich zuzunehmen. [...]

Über 100 Kilo Körpergewicht mit möglichst viel Muskelmasse ist immer noch eine beeindruckende Zahl. Corenswet dürfte dem Superhelden-Titel als Mann aus Stahl also alle Ehre machen.

Hier könnt ihr die komplette Podcast-Folge mit David Corenswet schauen:

Vor einigen Wochen sprach der neue DC-Star schon darüber, wie er sich nach den Dreharbeiten belohnte. Im Video biss Corenswet beherzt in einen Brownie.

Wann startet der neue Superman-Film im Kino?

Der DC-Blockbuster von James Gunn soll am 10. Juli 2025 in den deutschen Kinos starten. Gut möglich, dass dieses Jahr noch ein Trailer erscheint, der erste Einblicke in den neuen Superman-Film liefert.

