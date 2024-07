Neuer Superman-Film feiert wichtigen Meilenstein – und David Corenswet befreit sich im Video von der größten Qual der Rolle

Die Dreharbeiten zum neuen Superman-Film von James Gunn sind erfolgreich abgeschlossen. Zur Feier des Tages gönnt sich der neue DC-Star David Corenswet eine süße Sünde.

Dem geplanten Kinostart des neuen Superman-Blockbusters im Juli 2025 steht jetzt nicht mehr viel im Weg. Regisseur James Gunn hat feierlich verkündet, dass der DC-Film abgedreht ist. Henry Cavill-Nachfolger David Corenswet hat das Ende der Produktion direkt in einem neuen Video gefeiert, in dem er sich vom strengen Diätplan für den Man of Steel-Körper verabschiedet.

Neuer Superman-Star gönnt sich einen Brownie zum Drehschluss

Auf X (ehemals Twitter) hat Gunn das Ende der Superman-Dreharbeiten am Dienstag offiziell gemacht:

In dem Post bedankt er sich vor allem bei der gesamten Crew, die den neuen DC-Blockbuster über den ikonischen Superhelden erst möglich gemacht haben.

Laut Comic Book Movie hat David Corenswet den Abschluss der Produktion in einem neuen Video gefeiert, in dem er sich erstmal einen Brownie gönnt:

Die Zeiten von Hühnchen mit Reis und Brokkoli als Hauptmahlzeit auf dem Speiseplan für die Superman-Muskeln sind wohl vorbei.

Wann startet der neue Superman-Film in den deutschen Kinos?

Hierzulande soll der Superman-Film von James Gunn am 10. Juli 2025 auf der großen Leinwand zu sehen sein. Ein erster Trailer dürfte nach dem Drehschluss noch dieses Jahr erscheinen.

Neben David Corenswet in der Titelrolle werden im kommenden Superman-Blockbuster unter anderem Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) als Lois Lane und Nicholas Hoult (The Menu) als Bösewicht Lex Luthor zu sehen sein.

