Loki hat das MCU verdammt: Der größte Marvel-Twist liegt direkt vor unserer Nase

Das Ende von Loki bei Disney+ hat den Status Quo des Marvel Cinematic Universe durchgerüttelt. Dabei haben wir den größten Twist aber übersehen: Steckt das MCU in einer Zeitschleife fest?

In der Marvel-Serie Loki hat der Gott des Schabernacks die Tür zum Multiversum weit aufgerissen, das viele aufregende Möglichkeiten für die Zukunft des MCU darstellt. Wie die Geschichte des Multiversums enden wird, könnte uns Marvel bereits verraten haben.

Das Loki-Finale bei Disney+ wartet mit einer weiteren monumentalen Erkenntnis auf, die uns das gesamte MCU mit anderen Augen sehen lässt. Ist alles, was wir bisher im Marvel Cinematic Universe gesehen haben, nur Teil einer nicht enden wollenden Zeitschleife – ein multiversaler Krieg mit eingeschlossen?

Große Erkenntnis aus Loki bei Disney+: Das MCU ist eine Zeitschleife

Wer genau hinschaut, wird in der 6. Folge von Loki erkennen, dass der Wahre Zeitstrahl, der die Ereignisse der MCU-Filme und mittlerweile auch -Serien darstellt, gar kein Strahl mit einem Anfangs- und Endpunkt ist, sondern ein Kreis. In der Mitte dieses Kreises thront Jener der bleibt in seiner Zitadelle außerhalb der Zeit.

© Marvel Studios / Disney+ Das MCU ist eine Zeitschleife

Daraus lässt sich schließen, dass das MCU in einer Zeitschleife aus Erschaffung und Zerstörung feststeckt. Zwar wird diese Deutung nicht direkt thematisiert, allerdings mehrfach angedeutet.



Diese Hinweise für eine MCU-Zeitschleife gibt es in Loki:

Jener der bleibt kennt alle möglichen Verläufe der Zeit.

Als er seine Geschichte erzählt, erscheint der Wahre Zeitstrahl als Kreis.

Er sprich von Reinkarnation. Er selbst ist Teil der Zeitschleife.

Er schickt Ravonna auf eine geheime Mission. Womöglich, um seine Entwicklung in der Vergangenheit zu gewährleisten.

Jener der bleibt (Jonathan Majors) soll das einzige Wesen im Universum sein, das einen freien Willen hat. Allerdings ist auch er ein tragisches Opfer der Zeit. Verdammt dazu, einen vorgeschrieben Pfad immer wieder von neuem zu pflastern. Denn wenn er dies nicht tut, droht das verheerende Chaos. Wenn die Hinweise in Loki zutreffen, dann ist die gesamte Existenz des MCU und der Zeitschleife an ihn gebunden.

Die Marvel-Zeitschleife: Kang ist Anfang und Ende

Jener der bleibt aka Nathaniel Richards aka Kang der Eroberer ist das Mastermind aller Marvel-Ereignisse, wie Loki-Regisseurin Kate Harron im Interview mit The Direkt kürzlich bestätigte. Er hat alle Geschehnisse im Laufe der Zeit mithilfe der Time Variance Authority so beeinflusst, dass der Wahre Zeitstrahl die einzige Abfolge von Ereignissen ist.

Mehr zur großen Marvel-Enthüllung in Loki:

ER steckt hinter allem und das Multiverse geht los | Loki Folge 6 Recap

Damit verhindert er die natürliche und chaotische Entwicklung der Zeit, was zugleich seine machthungrigen Varianten auf den Plan rufen würde bzw. dieses bereits vor langer Zeit getan hat. Um diese Kontrolle über den Verlauf der Zeit zu gewährleisten, müsste er allerdings eine Zeitschleife erschaffen. Er ist Anfang und Ende.

Auf den ersten Blick scheint diese Zeitschleifen-Erkenntnis redundant. Jener der bleibt ist tot und Loki (Tom Hiddleston) bzw. seine Variante Sylvie (Sophia Di Martino) hat dafür gesorgt, dass der Wahre Zeitstrahl zu einem Multiversum eskaliert. Oder ist das Chaos der Zeitströme doch nur ein unausweichliches Teilstück dieser möglichen Zeitschleife?

Fans der ultimativen Zeitschleifen-Serie Dark wissen, wie mehrere Realitäten miteinander verbunden sein und sich gegenseitig bedingen können (Thema Quantenverschränkung). Um den Netflix-Hit einmal zu zitieren: Der Anfang ist das Ende und das Ende ist der Anfang. Und das Ende des Multiversums könnten wir bereits gesehen haben.

Mulitversaler Krieg: Kennen wir das Ende der Marvel-Story bereits?

In der Marvel-Serie Loki erfahren wir, dass Jener der Bleibt einen weiteren multiversalen Krieg zu verhindern versuchte. Dieser drohte "vor langer Zeit" alle Existenz auszulöschen. Nun wurde der Lauf der Zeit wieder in seinen natürlichen, chaotischen und multiversalen Zustand versetzt und ein erneuter Krieg zwischen den Realitäten ist unausweichlich.

© Marvel Comics / Disney+ Kang der Eroberer

Was aber, wenn es nur einen mutliversalen Krieg gibt? Eben jener Krieg, den Nathaniel Richards einst beendete, beginnt nun wieder von vorn und die epischste aller Zeitschleifen wird von neuem angestoßen.

Das Ende des multiversalen Krieges (wenn es nur einen gibt) kennen wir tatsächlich: Jener der bleibt bezwingt seine Varianten mithilfe von Alioth und stutzt alle alternativen Realitäten, bis nur noch eine übrig bleibt. Resultat: Das MCU beginnt von vorn und verläuft so, wie wir es bisher gesehen haben. Zu einer epischen Zeitreise-Multiversums-Story passt diese nonlineare Erzählweise hervorragend.



Nach der Infinity Saga: Was wird das nächste Endgame im MCU?

Keine Figur wird die kommenden Phasen des MCU so stark beeinflussen wie Nathaniel Richards, der mit seinen zahllosen Varianten als Marvel-Bösewicht und -Held auftreten kann. Aber was ist das Endgame dieser neuen Marvel-Ära rund um Zeitreisen und Multiversen?

Alle kommenden Marvel-Projekte in Phase 4 und Phase 5

Loki, Ant-Man 3 Wandavision & Hawkeye - Alle kommenden Marvel Projekte für Phase 4 und 5

Schon seit einiger Zeit wird vermutet, dass Secret Wars das nächste ultimative MCU-Ereignis werden könnte. Der epische Clash des Multiversums klingt nach den Ereignissen aus Loki gar nicht mehr so unwahrscheinlich.

Die Frage ist nur, ob Jener der bleibt diesen multiversalen Krieg erneut beenden kann und den in Loki angedeuteten ewigen MCU-Kreislauf schließen wird oder alle Existenz einem kompletten Reboot unterzogen wird – so wie es in den Marvel-Comics geschieht. Dann gäbe es nur zwei Optionen: Die Zeitschleife wird durchbrochen oder das MCU ist für immer verdammt.

Podcast für Marvel-Fans: Ist Loki die beste MCU-Serie?

Die neue Marvel-Serie Loki bei Disney+ verändert das Superhelden-Universum wie keine davor. Denn Loki stellt die Weichen für einen wichtigen neuen Bösewicht und die Entdeckung des Multiversums im MCU.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast sprechen Jenny Jecke und ich darüber, was die Serie für die Zukunft des Marvel-Universums bedeutet und welche Stärken und Schwächen sie hat. Und wir fragen uns: Ist Loki nicht nur die wichtigste, sondern auch die beste Serie im MCU?



Was haltet ihr von der Zeitschleifen-Theorie? Glaubt ihr, dass das MCU wirklich so komplex werden wird?