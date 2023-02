Der ProSieben-Blockbuster kehrt endgültig zurück – es wird aber nie wieder so wie früher

ProSieben legt die Karten auf den Tisch. Das reine Show-Format am Sonntag ist gescheitert, der Blockbuster kehrt zurück. Aber nicht so, wie gedacht.

Im Sommer 2022 verkündete ProSieben, seinen althergebrachten Blockbuster am Sonntagabend künftig durch Shows ersetzen zu wollen. Mehrere schwierige und quotenarme Monate später soll ein neues Konzept her. Der Sender will die Filme zurückbringen. Allerdings im Wechsel mit neuen und alten Show-Formaten.

ProSieben plant neue Show und (!) Rückkehr des Sonntags-Blockbusters

Das geht aus einem Bericht der gut informierten Medienseite DWDL hervor. Demzufolge will der Sender, wie bereits geplant, am Sonntagabend zunächst eine neue Staffel Wer stiehlt mir die Show? ausstrahlen. Ab dem 16. April soll dann das neue Format Die Unschlagbaren – Wer besiegt die Stars? folgen. Dort werden Prominente wie Arabella Kiesbauer oder Oliver Pocher in "atemberaubenden Challenges" gegen unprominente Herausforderer antreten.

Senderchef Daniel Rosemann zufolge werden dann den Sommer über die Blockbuster zur Sonntags-Primetime zurückkehren. "Wir wollen unseren Zuschauer:innen möglichst gute und neue Filme zeigen – und die werden ja nicht am Fließband produziert", erklärte er DWDL. "Deswegen gibt es 2023 auf ProSieben erst einmal elf Wochen Blockbuster-Shows. Und dann den Mega-Blockbuster."

Das klang zur großen ProSieben-Programmänderung vor einigen Monaten noch ganz anders. Der Sender hatte in sein sonntägliches Show-Konzept große Hoffnungen gesetzt. Nach dem kolossalen Scheitern des Formats Local Hero behalf man sich aber zuletzt schon mit Football-Übertragungen und einer einmaligen Blockbuster-Rückkehr.

Der Sonntags-Blockbuster kehrt nun endgültig zurück – nicht an jedem Sonntag wie früher, aber wenigstens in einer Mischform.

