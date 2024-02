Der Schuh des Manitu 2-Start steht fest: Genaues Datum der Rückkehr des Bully-Hits enthüllt

Seit Anfang des Jahres wissen wir, dass Bully eine Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu dreht. Doch wann kommt Teil 2 ins Kino? Der offizielle Start von Das Kanu des Manitu ist jetzt endlich bekannt.

Es ist nach wie vor die Sensationsmeldung des deutschen Filmjahres 2024: Mit Das Kanu des Manitu kommt eine Fortsetzung von Der Schuh des Manitu auf uns zu. Noch dieses Jahr starten die Dreharbeiten zu Teil 2 der erfolgreichen Western-Komödie, die vor 23 Jahren weit über 11 Millionen Zuschauer:innen ins Kino lockte.

Doch wann erscheint der neue Film? Wie Blickpunkt:Film berichtet, steht der offizielle Kinostart von Das Kanu des Manitu nun fest.

Wann startet Der Schuh des Manitu 2 im Kino?

Das Kanu des Manitu aka Der Schuh des Manitu 2 startet am 14. August 2025 in den deutschen Kinos. Damit positioniert Constantin Film die Fortsetzung der Winnetou-Parodie als großen Sommer-Blockbuster, der genau in die Schulferien fällt. Dem Kinoausflug mit der gesamten Familie steht somit nichts mehr im Weg.

Worum sich der neue Film dreht, ist bislang nicht bekannt. Vorerst können Fans nur auf Basis des Titels über die Handlung von Das Kanu des Manitu spekulieren. Angekündigt wurde der Film jedoch mit dem Versprechen, dass uns neben der Rückkehr einiger vertrauter Figuren, ebenfalls die Ankunft frischer Gesichter erwartet. Hoffentlich ist auch Eyes Wide Shut-Star Sky du Mont als Santa Maria wieder dabei.

Das Vermächtnis der Bullyparade lebt weiter

Michael "Bully" Herbig kehrt einmal mehr zurück in den Comedy-Kosmos, den er Ende der 1990er Jahren mit der Bullyparade geschaffen hat. Von 1997 bis 2002 lief die Sketch-Show auf ProSieben. Seitdem hat Bully immer wieder einzelne Figuren und Ideen aus dem Format aufgegriffen. Ohne die Bullyparade würde weder Der Schuh des Manitu noch (T)raumschiff Surprise – Periode 1 existieren.



Constantin Film Der Schuh des Manitu

Auch der Animationsfilm Lissi und der wilde Kaiser zehrt von der Show, ganz zu schweigen von der großen Reunion im Kino: Bullyparade – Der Film. Zwei Personen, die dabei natürlich nicht fehlen dürfen, sind Christian Tramitz und Rick Kavanian. Sie sind Teil aller ikonischen Bullyparade-Projekte und tauchen auch in Das Kanu des Manitu auf, sowohl vor als auch hinter der Kamera.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Der Schuh des Manitu 2

Gemeinsam mit Tramitz und Kavanian hat Bully das Drehbuch zum neuen Manitu-Film geschrieben. Darüber hinaus übernimmt er die Regie und die Rolle des Abahachi. Tramitz wirft sich derweil erneut das Ranger-Kostüm über und Kavanian stolpert einmal mehr als Dimitri durch den Wilden Westen. Wie mit der umstrittenen Figur Winnetouch (im Original auch von Bully verkörpert) umgegangen ist, ist bisher unklar.