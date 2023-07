Der Sci-Fi-Bond hat ein gewaltiges Chaos angerichtet: Heute läuft der 007-Film im TV, der es ausbaden musste

Heute kommt ein sehr interessanter James Bond-Film im Fernsehen. Nach der Sci-Fi-Extravaganz von Moonraker musste er die Agentenreihe wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen.

Im Lauf ihrer inzwischen über 60-jährigen Geschichte hat die James Bond-Reihe einige spannende Entwicklungen durchgemacht. Obwohl sich der Kern der Filme nie verändert hat, sind Anpassungen an den jeweiligen Zeitgeist stets auszumachen, wie etwa der im Windschatten von Star Wars entstandene Moonraker (1979) zeigt.

Ursprünglich sollte In tödlicher Mission (1981) als Fortsetzung auf Der Spion, der mich liebte (1977) folgen. Der Erfolg von George Lucas' Sternensaga bewegte jedoch ganz Hollywood dazu, auf den Space-Adventure-Zug aufzuspringen. So warf auch die James Bond-Reihe ihre Pläne um und setzte alles auf Moonraker.

Heute im TV: In tödlicher Mission läuft heute Abend, am 28. Juli 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt um 23:05 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei MagentaTV im Abo streamen.

Nach dem Sci-Fi-Wahnsinn von Moonraker musste In tödlicher Mission die James Bond-Reihe wieder erden

Obwohl In tödlicher Mission sogar im Abspann von Der Spion, der mich liebte angekündigt wurde, rüstete sich Roger Moores Geheimagent kurzfristig für einen Abstecher in den Weltraum. Das Ergebnis war ein voller Erfolg an den Kinokassen, brachte die Reihe allerdings auch in eine verzwickte Lage. Wie soll das noch übertroffen werden?

Hier könnt ihr den Trailer zu In tödlicher Mission schauen:

James Bond 007 - In tödlicher Mission - Trailer (Deutsch) HD

Mit Moonraker entfernte sich James Bond damals so weit nie zuvor von seiner DNA, sodass der nachfolgende In tödlicher Mission das Ruder komplett herumreißen musste. Keine Weltraumschlachten und übertriebenen Spezialeffekte: Moores fünfte Mission sollte wieder geerdet sein und James Bond zu seinen Wurzeln zurückführen.

Das Chaos ging jedoch direkt weiter: Bei dem Versuch, Anschluss an die vorherigen Filme zu finden, besucht Bond u.a. das Grab seiner Ehefrau Tracy aus Im Geheimdienst Ihrer Majestät (1969) und wird kurz darauf von Bösewicht Blofeld in die Falle gelockt, den wir in Man lebt nur zweimal (1967) zum ersten Mal gesehen haben.

James Bonds größter Bösewicht wird komplett lieblos entsorgt – nicht einmal sein Name durfte genannt werden

Aufgrund einer rechtlichen Situation konnte der Name Blofeld allerdings nicht verwendet werden, obwohl alle äußerlichen Merkmale auf die Figur hindeuten. Schlimmer noch: Nachdem Blofeld über mehrere Filme als Bonds Erzfeind aufgebaut wurde, wird er in In tödlicher Mission lieblos in der Eröffnungssequenz entsorgt.

Dennoch konnte der Film die James Bond-Reihe wieder in die richtige Bahn lenken und an den Kinokassen überzeugen. Moore kehrte zwei weitere Male in der Rolle des britischen Geheimagenten zurück, ehe er sich 1985 verabschiedete und den Staffelstab an Timothy Dalton weitergab, der zwei Jahre später sein Bond-Debüt ablieferte.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.